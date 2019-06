Barry Jenkins sarà il regista del film biografico sulla vita del coreografo Alvin Ailey

Barry Jenkins sarà il regista del film biografico dedicato al coreografo Alvin Ailey.

Il progetto, ancora senza un titolo ufficiale, sarà prodotto da Fox Searchlight e potrà contare sulla totale collaborazione dell'Alvin Ailey American Dance Theater, avendo quindi l'opportunità di utilizzare le creazioni dell'artista.

Il film dedicato alla vita di Alvin Ailey sarà tratto dalla biografia scritta da Jennifer Dunning intitolata Alvin Ailey: A Life In Dance e i produttori lavoreranno a stretto contatto con il direttore artistico della compagnia di danza, Robert Battle, e con Judith Jamison.

La sceneggiatuea sarà firmata da Julian Breece, recentemente autore dei primi due episodi della miniserie When They See Us. Barry Jenkins sarà inoltre produttore esecutivo in collaborazione con Jana Edlbaum e Susan Lewis.

Ailey è morto nel 1989 ed è stato un apprezzato coreografo e attivista che ha contribuito in maniera significativa a rendere popolare la danza contemporanea in tutto il mondo. L'artista era nato a Rodgers, Texas, nel periodo della Grande Depresse, e la sua famiglia si è poi trasferita a Los Angeles nella speranza di un futuro migliore. Quando era un ragazzo Ailey ha studiato danza con Lester Horton.

