Roma 2024: nasce Best Movie Worlds, galà benefico con Margherita Buy, Andrea Bosca e Anna Foglietta

La Festa del Cinema di Roma 2024 ospiterà il gala benefico Best Movie Worlds, nuovo appuntamento in programma martedì 22 ottobre alle ore 20.00 presso il Forum Theatre (ex Teatro Euclide) preceduto da un red carpet all'Auditorium Parco della Musica.

Best Movie Worlds è organizzato dalla rivista di cinema Best Movie. Il pubblico della serata sarà composto, assieme a rappresentanti dell'industria del cinema italiano, da studenti delle scuole superiori come evento capace di ispirare le nuove generazioni.

Best Movie Worlds sarà un'occasione per esplorare i "mondi" alternativi dei partecipanti, quelli insomma non direttamente legati alla recitazione, che spaziano tra ambiti come regia, musica, letteratura, teatro, salute e benessere, e altre passioni personali. L'evento vuole offrire una prospettiva più ampia e profonda sul talento, celebrando le diversità di ogni ospite. Tra i protagonisti della serata ci saranno Margherita Buy, Massimiliano Caiazzo, Donatella Finocchiaro, Anna Foglietta e Greta Scarano, ma molti altri porteranno sostegno alle cause benefiche scelte come Andrea Bosca, Valentina Cervi e Alessio Vassallo. A tutti gli ospiti verrà inoltre omaggiata una t-shirt inedita ed esclusiva, concepita per l'occasione, con una illustrazione di Zerocalcare.

Solidarietà e spettacolo

Un tema particolarmente rilevante di tutta la serata sarà il no-profit. Ogni ospite destinerà infatti un gettone del valore di 5.000 euro a un'associazione benefica che sceglierà personalmente. Il palco si trasformerà così in uno spazio di confronto e sensibilizzazione su temi di interesse collettivo, con la volontà di promuovere un impatto sociale positivo.

Best Movie Worlds si propone di unire spettacolo e riflessione, offrendo ai giovani presenti in sala l'opportunità di conoscere da vicino le esperienze e i mondi creativi dei loro idoli e di scoprire quanto sia importante sostenere iniziative sociali e solidali.

Best Movie Worlds è realizzato con il patrocinio di Anica, e con il sostegno di Disney+, Festina, Naïma.