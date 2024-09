Barbra Streisand sarà la protagonista di un documentario in più parti diretto da Frank Marshall

Frank Marshall è impegnato alla regia di un documentario in più parti sulla vita e sulla carriera di Barbra Streisand.

Il progetto, annunciato da Sony Music Vision, potrà contare inoltre sulla presenza dell'esperto Alex Gibney nel team della produzione.

Il progetto sulla star

Il documentario esplorerà ogni lato della vita di Barbra Streisand, potendo contare sull'accesso agli archivi della cantante, attrice e regista. Sullo schermo si potranno quindi vedere dei contenuti tratti da centinaia di ore di video personali e inediti, oltre a foto, registrazioni audio e ricordi legati alla sua carriera.

Un ritratto di Barbra Streisand

La star della musica e del cinema, in un comunicato, ha dichiarato che per anni aveva pensato a un modo per condividere i contenuti che ha conservato a lungo e che sono legati ad alcuni dei suoi ricordi più preziosi. Il produttore Alex Gibney e il regista Frank Marshall hanno quindi accettato di compiere con lei questo percorso che verrà poi condiviso con i fan.

Barbra ha voluto ringraziare anche Tom Mackay, a capo di Sony Music, per aver creduto nel progetto, e a Rob Stringer, responsabile della casa discografica, per il suo sostegno ai vari progetti creativi.

Le dichiarazioni dei realizzatori

Marshall ha invece aggiunto che il documentario in più parti permetterà di sfruttare il materiale inedito per spiegare perché Streisand è diventata un'icona conosciuta e amata da tutte le generazioni.

Gibney ha infine definito Barbra come "una cantante leggendaria, una straordinaria attrice, regista e attivista politica che ispira tutti noi". Il produttore ha voluto concludere sottolineando: "Mi sono dimenticato di dire che è inoltre una grandiosa narratrice ed è incredibilmente divertente?".