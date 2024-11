Jason Momoa fan di Barbra Streisand durante le festività: "Il Natale non inizia finché non canta"

In un'intervista rilasciata a People, Jason Momoa ha raccontato di essere un grande fan di Barbra Streisand e di ascoltare spesso la sua musica, soprattutto durante il periodo natalizio. La star di Aquaman e Fast X è molto appassionato della voce di Streisand.

"Ogni anno, il Natale non inizia finché Barbra non canta" ha raccontato Momoa "Sono un grande fan". Nel corso dell'intervista, Jason Momoa ha spiegato anche in che modo si è appassionato alla musica di Barbra Streisand.

Fan di Barbra

"Mia madre mi faceva ascoltare Barbra Streisand, il suo album di Natale" ha sottolineato l'attore "e così lo metto in riproduzione continua. È il nostro punto di riferimento, per me e mia madre". Momoa si riferisce all'album A Christmas Album del 1967.

Barbra Streisand posa con il premio Oscar

Una passione inedita, quella di Jason Momoa, che ha voluto condividere con i propri fan nell'intervista rilasciata al magazine. Barbra Streisand è una delle performer e attrici più famose e apprezzate da generazioni a Hollywood.

Clima natalizio

Jason Momoa ama in particolare anche i cibi che si consumano durante le feste:"Per me, si tratta di torta di zucca e torta di patate dolci. È la prima cosa che accade al Ringraziamento". Per quanto riguarda il Natale, la star ha raccontato le sue abitudini.

"Sono piuttosto entusiasta di giocare sulla neve" ha confessato "Lancerò qualche palla di neve e farò un po' di snowboard". In generale, Jason Momoa ha raccontato di amare molto passare del tempo all'aperto e godersi il clima freddo.