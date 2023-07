Barbie e la sua casa dei sogni diventano un game show, da stasera su HGTV e in streaming su discovery+

Barbie Dreamhouse Challenge è il game show, da stasera su HGTV e in streaming su Discovery+, in cui gli sfidanti dovranno riprodurre, a grandezza naturale, la casa dei sogni della bambola Mattel.

C'è solo un gioco della Mattel iconico quanto la Barbie ed è la sua casa dei sogni. Da stasera su HGTV alle 21:30 qualcuno proverà a costruirla, ma a grandezza naturale, in Barbie Dreamhouse Challenge. A dirigere i lavori ci sarà Ashley Graham, super modella, designer, autrice e imprenditrice, a sifdarsi alcuni volti noti di House & Garden TV. La prima puntata sarà trasmessa in simulcast anche su Real Time, tutte e quattro saranno disponibili, in contemporanea e on demand, in streaming su discovery+.

È una vera e propria Barbie mania quella scatenata dall'arrivo in sala del film con Margot Robbie e Ryan Gosling (qui la nostra recensione di Barbie), così Mattel e Mission Control hanno deciso di confezionare un game show a misura del fenomeno. Otto coppie di designer si sfideranno per riprodurre a grandezza naturale l'iconico giocattolo Mattel: la casa dei sogni di Barbie. La competizione, divisa in quattro puntate, vedrà come protagonisti i volti più amati di HGTV, oltre ad un chef di Food Network, che dovranno trasformare una normalissima casa sud californiana nella casa dei sogni di Barbie. Alla fine della sfida, un fortunato fan potrà vincere una staycation nella più grande, audace e stravagante casa di tutti i tempi. A giudicare il lavoro degli otto team, saranno il famoso designer Jonathan Adler e l'interior designer Tiffany Brooks , che ogni settimana saranno affiancati da celebrity guest, tra cui anche alcuni protagonisti del film Barbie.

Ogni episodio si focalizzerà su un tema nostalgico legato alla storia della bambola più famosa al mondo, e ogni coppia di designer dovrà sviluppare un progetto audace ispirato all'iconica casa dei sogni, che sia una pista da ballo illuminata, un acquario/scrivania, o una phone booth che nasconde al suo interno un ascensore per cani. Alla fine della competizione, il team vincente farà una donazione a proprio nome all'ente Save The Children.

Anticipazioni e ospiti

Nella premiere di lunedì 24 luglio Ashley e i concorrenti in gara prenderanno parte a un tour all'interno del quartier generale Mattel e riceveranno una sorpresa a tema Barbie. I primi due team che daranno il via alla sfida ristrutturando il primo piano della casa saranno Egypt Sherrod e Mike Jackson (Married to Real Estate) e la coppia composta da Jasmine Roth (Help! I Wrecked My House) insieme alla chef Antonia Lofaso (Beachside Brawl). Egypt e Mike si ispireranno allo stile neon degli anni '90 per reimmaginare l'ingresso, il salotto e la sala da pranzo, trasformando le stanze in un paradiso rosa. Jasmine e Antonia invece faranno un tuffo negli anni '60 per creare una maestosa cucina dai tocchi futuristici e elettrodomestici a scomparsa. A sorpresa, arriverà sul set Kitty Black Perkins, la creatrice della prima Barbie nera.

Nella seconda puntata del 31 luglio a celebrare il lavoro dei designer sarà Nischelle Turner (Entertainment Tonight). Ty Pennington (Rock the Block) e Alison Victoria (Windy City Rehab) costruiranno una discoteca anni '70 per Ken, e dovranno competere con Jonathan Knight e Kristina Crestin (Farmhouse Fixer) che daranno alla camera padronale un tocco glam anni '80.

Per la terza puntata del 7 agosto, Keith Bynum e Evan Thomas (Bargain Block) daranno al vialetto d'ingresso e all'esterno della casa un tocco anni '90, e si scontreranno con Brian e Mika Kleinschmidt (100 Day Dream Home) che invece creeranno un giardino delle meraviglie ispirato agli anni 2000. A giudicare il loro lavoro, la celebrity guest Marsai Martin (Black-ish).

Nella puntata finale del 14 agosto, in cui i team verranno giudicati dal fashion designer Christian Siriano, vedremo l'omaggio alla quintessenza dello stile Barbie di Christina Hall e James Bender (Christina on the Coast) con la loro cabina armadio all'avanguardia, mentre Michel Smith Boyd e Anthony Elle Williams (Luxe for Less) progetteranno un ufficio super chic degno del leggendario curriculum di Barbie.