Barbara D'urso: Vladimir Luxuria e Asia Argento ospiti di Live - Non è la D'Urso, stasera su Canale 5

Barbara D'Urso torna con Live - Non è la D'Urso, giunto alla tredicesima puntata, stasera su Canale 5 alle 21:20. Insieme alla conduttrice napoletana tanti personaggi famosi tra cui Vladimir Luxuria, che torna in studio dopo lo scontro con Vittorio Sgarbi, e Asia Argento.

Numerosi gli ospiti in studio anche per stasera. Anzitutto Vladimir Luxuria e Asia Argento, che dovranno vedersela con le domande scomode della cinque sfere. Si parlerà anche di politica, ma solo nelle sue connessioni con lo spettacolo, per questo Barbara D'Urso ha invitato Amedeo Minghi, che si è recentemente esibito nell'aula del Senato, e l'ex senatore Antonio Razzi, reduce dal terribile scherzo de Le Iene.

Tra gli ospiti dovrebbe esserci anche Patty Pravo: la cantante ha promesso una rivelazione sconvolgente! E come se non bastasse, a scioccare davvero il pubblico ci saranno altri ospiti che parleranno di chirurgia estrema: una "donna drago", un'altra che si è fatta tatuare anche gli occhi, i Botox Boys e la Barbie napoletana.

E dulcis in fundo, si preannuncia uno scontro tra i vip caduti in disgrazie e le star del web, capaci di guadagnare migliaia di euro per un post sui social: ambasciatrice della categoria sarà Taylor Mega.