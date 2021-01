Barbara D'Urso stasera su Canale 5 con Live Non è la D'Urso: ospiti Nicola Zingaretti e Sandra Milo

Barbara D'Urso torna stasera su Canale 5, alle 21:20, con Live - Non è la D'Urso, in onda con la prima puntata dopo le vacanze natalizie. Sarà un appuntamento, il primo del 2021, come sempre ricco di ospiti, in cui si parlerà di politica ma anche, naturalmente, di Grande Fratello Vip.

In scaletta l'intervista a Nicola Zingaretti con il quale si parlerà della crisi di Governo in corso in questi giorni, e un incontro con Sandra Milo, che presenterà in esclusiva il suo fidanzato, di 40 anni più giovane. Per l'angolo dedicato al Grande Fratello Vip 5, sarà in studio Amedeo Goria che incontrerà nell'ascensore la figlia Guenda Goria e Filippo Nardi, reo di aver maltrattato la sua ex moglie, Maria Teresa Ruta, da concorrente del reality. Si continuerà a parlare di GF Vip anche in seguito: archiviato il capitolo Maria Teresa Ruta, Barbara D'Urso cercherà di affrontare la vicenda "Walter Zenga", dopo che, nella scorsa puntata del reality, Alfonso Signorini aveva cercato di andare un po' più a fondo nei problemi tra l'ex portiere della nazionale e i suoi figli, proprio grazie alla presenza, nel cast del reality, del terzogenito Andrea Zenga.