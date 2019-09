Barbara D'Urso: Stasera su Canale 5 nuova stagione di Live Non è la D'Urso

Barbara D'Urso è pronta a riprendere le redini di Live - Non è la D'urso: appuntamento stasera su Canale 5 alle 21:30 con la prima puntata della seconda stagione che sarà ancora ricchissima di ospiti e destinata a far parlare di sè.

Il programma, infatti, ripartirà dal caso Pamela Prati - Mark Caltagirone, come ha dichiarato la stessa Barbara D'Urso in una recente intervista con TvBlog.it: "Continueremo a parlarne finché non sarà fatta chiarezza, finché non si capirà chi ha architettato questo raggiro. Ad ora ci sono varie versioni, tutte discordanti tra di loro. Tanti programmi, giornali, siti, ne hanno parlato e continuano a parlarne. Noi abbiamo condotto un'inchiesta giornalistica che ha scoperchiato un mondo, c'erano tante vittime inconsapevoli, persino un bambino e i suoi genitori. Spero che tutto questo apra gli occhi alla gente: le truffe amorose online sono una triste realtà che riguarda la gente comune, persone che versano soldi a fidanzati immaginari nascosti dietro a un computer, me ne occupo da anni a Pomeriggio 5". Non è un caso che tra gli ospiti di stasera figurino proprio quelle Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo che, secondo Pamela Prati, sarebbero le menti dietro tutto l'affaire.

Oltre Pamela Prati, però, c'è molto di più: direttamente da Hollywood arriverà in studio anche Mickey Rourke, divo anni '80 che negli ultimi anni ha fatto parlare di sè soprattutto per gli interventi di chirurgia estetica. Dalle prime indiscrezioni, pare che nello studio di Barbara D'Urso, l'attore racconterà proprio alcuni segreti legati al suo aspetto.

Barbara D'Urso accoglierà, poi, nuovamente un'altra delle sue ospiti preferite della prima stagione: si tratta di Paola Caruso, che arriverà in studio con la madre Imma per raccontare la propria storia e per lanciare un messaggio di supporto a chiunque sia alla ricerca della propria madre biologica. Direttamente dall'Argentina arriverà Mariana Caniggia, moglie dell'ex calciatore Claudio Caniggia, che spiegherà il vero significato delle dichiarazioni sconvolgenti rilasciate sull'ex marito.