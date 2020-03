Barbara D'Urso stasera su Canale 5 con Live - Non è la D'Urso: anticipazioni

Barbara D'Urso torna con Live - Non è la D'Urso, per una nuova puntata, stasera su Canale 5. Studio vuoto anche questa settimana, ad eccezione di conduttrice e addetti ai lavori, per via dell'emergenza Coronavirus.

L'appuntamento con Live Non è la D'Urso non raddoppierà su Canale 5, e la conduttrice ne ha ampiamente spiegato le comprensibili ragioni. Anche la puntata di stasera, in compenso, sarà completamente dedicata al Coronavirus. Come era già successo la scorsa settimana, Mediaset ha deciso di tagliare la parte del programma dedicata all'intrattenimento. Così in studio saranno ancora presenti giornalisti ed esperti per informare nella maniera più corretta possibile il pubblico di canale 5 sull'emergenza sanitaria che sta mettendo in ginocchio mezzo mondo.

Nella trasmissione, ancor di più in queste settimane, è centrale il ruolo del pubblico a casa che può esprimere il proprio giudizio sugli ospiti con il Live Sentiment, attraverso l'app e il sito di Mediaset Play.