Barbara D’Urso commossa dopo la chiusura di Live Non è la D'Urso (video)

Barbara D'Urso si è commossa subito dopo l'ultima puntata di Live Non è la D'Urso: a far scendere qualche lacrima alla conduttrice partenopea è stata l'ovazione dei suoi collaboratori e dei tecnici dello studio.

Il video del backstage è diventato subito virale su internet.

Domenica 28 marzo è andata in onda l'ultima puntata del programma serale di Barbara D'Urso, una chiusura anticipata che qualcuno ha imputato agli ascolti non all'altezza delle previsioni del salotto televisivo di 'Carmelita'. Alla fine della puntata Barbara è stata colta di sorpresa da quello che avevano preparato i tecnici e i collaboratori a sua insaputa.

Barbara D'Urso aveva da poco chiuso il programma in maniera polemica, non verso il suo amato pubblico ma con chi l'aveva attaccata nei giorni precedenti: "noi ci vediamo in prima serata, sempre su Canale 5, nuovamente in autunno - ha detto dando un arrivederci e aggiungendo - ci vediamo domenica prossima, in diretta, da subito dopo pranzo, anzi, secondo me, starete ancora pranzando, per quattro-cinque ore di diretta. E ci vediamo anche domani per Pomeriggio Cinque. Come vedete, ci sono e ci sarò sempre, col cuore" .

Una volta che le telecamere si sono spente la conduttrice è stata accolta dall'ovazione di tecnici e collaboratori che sulle note di Fai rumore di Diodato hanno scandito il suo nome e le hanno tributato un lungo applauso. La D'Urso presa alla sprovvista ha ringraziato tutti e non è riuscita a trattenere le lacrime. Barbara ha pubblicato il video sul suo profilo Instagram e nella caption ha scritto: "Questo è l'AMORE. Stanotte dopo la puntata all'improvviso sono entrati in studio i macchinisti... elettricisti... le ragazze delle pulizie.. ecc... con le mani a forma di cuore urlando il mio nome... Emozione forte! Questo è l'AMORE... peraltro reciproco.. Vi amo #colcuore".