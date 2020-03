Barbara D'Urso: Clizia Incorvaia e Cristiano Malgioglio ospiti a Live - Non è la D'Urso, stasera su Canale 5

Barbara D'Urso torna con Live - Non è la D'Urso, per una nuova puntata, stasera su Canale 5. Studio vuoto anche questa settimana, ad eccezione di conduttrice, ospiti e addetti ai lavori, per via dell'emergenza Coronavirus.

Tanti gli ospiti anche stasera, tutti a un metro di distanza da tutti, naturalmente. Cristiano Malgioglio affronterà le temute cinque sfere e una sorpresa, probabilmente poco piacevole, attende Clizia Incorvaia: sarà il suo ex marito Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni? Tornerà anche Sylvie Lubamba con altro da raccontare rispetto al proprio rapporto con colui che, ormai a ragione, possiamo definire ex di Antonella Elia, Pietro Delle Piane.

Non c'è dubbio, però, che tra i più attesi in studio ci siano anche Luigi Favoloso, ex di Nina Moric, ed Elena Morali, ex Pupa de La pupa e il secchione. Dopo quanto raccontato la scorsa settimana - la fuga di Favoloso all'estero era in realtà un modo per passare del tempo proprio con la Morali lontani dal gossip -, il pubblico a casa aspetta di sapere se i due abbiamo finalmente deciso di ufficializzare la propria relazione.