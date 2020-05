Barbara D'Urso e Brad Pitt a pranzo insieme: la trovata del ristorante a Milano sorprende la conduttrice

A Milano è possibile trovare Barbara D'Urso e Brad Pitt seduti a pranzo insieme, in zona Porta Venezia, e addirittura si può scegliere di stare a tavola con loro, anche se non saranno molto socievoli, a meno di non insegnare qualche parola a delle sagome di cartone.

Il divo americano, Barbara D'Urso, Chiara Ferragni, Rocco Siffredi o Leonardo DiCaprio sono infatti presenti solo come cartonati ai tavoli di un ristorante milanese, ma l'idea di distanziamento sociale "creativo" è piaciuta così tanto alla conduttrice partenopea da mandare una troupe di Pomeriggio 5 direttamente sul posto (il video con il servizio completo a questo link) a scoprire come sia nata l'idea.

Ciò che ha maggiormente lusingato la D'Urso, che, come ha spiegato, è venuta a conoscenza della cosa dai giornali, è stato non l'essere posizionata di fronte al bel Pitt, ma l'essere finita a quel tavolo perchè vincitrice di un sondaggio.

"C'è stato un sondaggio" hanno spiegato l'inviata e i proprietari "quindi i clienti hanno scelto i personaggi. Il proprietario mi diceva che, Barbara, hai superato Chiara Ferragni e Madonna!".

E per quanto la conduttrice non si capaciti di essere addirittura più popolare della Ferragni, almeno in certi quartieri di Milano, alla fine non può che gongolare visibilmente, con la promessa di andare presto a trovare il suo doppio per una cena.