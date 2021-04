Banksy Most Wanted, il documentario stasera su Sky Arte

Banksy Most Wanted è un documentario in onda stasera su Sky Arte alle 21:15 e in streaming su NOW, che disegna un ritratto approfondito di questo Robin Hood sconosciuto.

Dall'asta da Sotheby's del 2018, dove l'opera "Girl with Balloon" sì è autodistrutta dopo essere stata battuta per 1.4 milioni di dollari, alla ricerca della sua identità. Il film è un'indagine che rivela le sfaccettature dell'artista e le sue opinioni politiche, il suo impegno e coraggio per le cause ambientali e per i rifugiati politici, i suoi legami con la scena musicale e il suo lato imprenditoriale. Attraverso le testimonianze di chi conosce l'artista e ha lavorato con lui, ma anche di chi lo sfrutta, gli dà la caccia, lo rivendica, Banksy Most Wanted mette anche in discussione il mondo dell'arte e il rapporto con l'identità nella società attuale ponendo allo spettatore un quesito: abbiamo davvero bisogno di conoscere il nome dell'artista per apprezzarne l'opera d'arte?

Un viaggio alla scoperta dell'artista di strada più famoso al mondo: Banksy. Un nome familiare, dietro il quale si nasconde una moltitudine di storie, opere d'arte, acrobazie, dichiarazioni politiche e identità. Grazie al suo anonimato, per più di 25 anni, le persone hanno potuto rivendicare il suo lavoro, sia legalmente sia emotivamente, e fantasticare su chi si nasconde dietro questo nome.