Bane e Deathstroke tra i protagonisti di un nuovo film DC

Il DC Universe sembra destinato a espandersi con un film sui villain Bane e Deathstroke lo studio ha già scelto lo sceneggiatore che si occuperà dello sviluppo del progetto.

James Gunn e Peter Safran, co-CEO della DC, saranno coinvolti come produttori del lungometraggio dedicato ai due personaggi dei fumetti.

Il nuovo progetto

Matthew Orton firmerà lo script del film che non ha ancora un regista coinvolto. Le fonti di Deadline sostengono inoltre che non sia ancora certo se Bane e Deathstroke saranno al centro della trama o se siano solo due dei personaggi coinvolti nella storia che sta venendo delineata.

Bane è apparso nelle sale cinematografiche nei film diretti da Christopher Nolan e il villain è stato interpretato da Tom Hardy.

Deathstroke, invece, ha avuto il volto di Joe Manganiello in Justice League, con star Ben Affleck e Henry Cavill, in un cameo sui titoli di coda che avrebbe dovuto anticipare il capitolo successivo della storia, mai realizzato.

Matthew Orton tornerà invece a lavorare a un progetto tratto dai fumetti dopo aver firmato per i Marvel Studios lo script di Captain America: Brave New World, con star Anthony Mackie. Tra gli altri titoli di cui è stato autore ci sono Devil's Peak e Cleaner.

James Gunn rivoluziona il DC Universe: ecco a voi "Gods and Monsters"

I due villain

Bane è un personaggio creato da Chuck Dixon, Graham Nolan e Doug Moench per il fumetto Batman: Knightfall. Il nemico di Batman è figlio del rivoluzionario Edmund Dorrance ed è dotato di una tremenda forza e incredibile intelletto.

Hardy nel ruolo del villain

Bane viene condannato alla nascita a scontare la pena del padre in un carcere di massima sicurezza, dove viene sottoposto a varie torture che lo rendono uno psicopatico pluriomicida. Dopo la morte della madre, anche lei detenuta, durante una rissa il giovane cade e rimane in coma per ben 31 giorni, risvegliandosi più crudele e uccidendo il compagno di cella che l'aveva minacciato, crimine per cui viene messo in isolamento per dieci anni. Successivamente compie oltre trenta omicidi tra le mura del carcere e diventa una cavia di esperimenti, tra cui quello che porta all'iniezione di un potente steroide, il Venom, nel suo cervello. Dopo essere evaso arriva a Gotham e decide di sconfiggere il Cavaliere Oscuro, di cui ha scoperto la vera identità.

Il letale mercenario Deathstroke è stato invece creato negli anni '80 da Marv Wolfman e George Perez, apparendo per la prima volta sulle pagine di Titani.

Slade Wilson è un ex militare che viene selezionato per un esperimento medico nella speranza di aumentare la capacità di resistere al siero della verità, situazione che lo porta ad avere delle doti fuori dal comune. Successivamente l'uomo diventa un mercenario con il nome di Deathstroke il Terminator e diventa un nemico dei Teen Titans comandati da Robin.