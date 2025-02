Bando Corti AIR3: annunciata la quarta edizione del bando per cortometraggi

Un bando per sostenere e valorizzare i talenti creativi alle prese col cortometraggio, i vincitori saranno scelti da un comitato di selezione, c'è tempo per iscriversi fino al 10 marzo.

Al via la quarta edizione del Bando Corti AIR3, percorso dedicato ai registi associati per lo sviluppo e la realizzazione di cortometraggi. Dopo i cinque corti realizzati a coronamento delle precedenti edizioni (con altri due in sviluppo) torna l'evento che ha lo scopo di sostenere e promuovere il talento registico italiano.

Il Bando Corti AIR3 vuole offrire supporto concreto nella realizzazione di opere narrative brevi, permettendo ai registi di concretizzare le proprie idee attraverso premi e consulenze messe a disposizione dei vincitori, scelti da un comitato di selezione.

Durante il Pitch Day, che si svolgerà a Milano nel mese di giugno, la giuria selezionerà i tre progetti vincitori che riceveranno premi tecnici e supporto produttivo messi a disposizione dai partner di AIR3, tra cui attrezzature professionali, post-produzione audio e video, consulenza casting e promozione. Verranno anche assegnati dei premi speciali, destinati a ciascuno dei tre vincitori e attribuiti dai singoli partner. Tra questi, per la prima volta, uno dei vincitori avrà accesso a una giornata di shooting in Virtual Production, una tecnologia innovativa che permette di creare ambientazioni immersive in tempo reale utilizzando LED wall e motori grafici 3D, grazie alla collaborazione con ON AIR Milano, oltre al premio offerto da Nital che per l'occasione mette a disposizione attrezzatura del valore di 10 mila euro.

Chi può partecipare?

Il Bando Corti AIR 3 è aperto agli associati AIR3 regolarmente iscritti per l'anno 2025 e ai registi di 100autori iscritti ad AIR3 nell'ambito dell'accordo interassociativo in vigore dal 2025. Un motivo in più per entrare a far parte della più grande community di registi italiani.

Per partecipare al bando, i registi iscritti ad AIR3 interessati possono inviare la propria candidatura entro il 10 marzo 2025, presentando una sceneggiatura originale (max 22 pagine) accompagnata da un piano finanziario di massima. I dettagli sul regolamento e sulle modalità di iscrizione sono disponibili sul sito ufficiale di AIR3. Ulteriori informazioni e il bando completo sono disponibili all'indirizzo air3.it/news/41.