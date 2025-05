Ballerina Assassin: The Asylum svela il trailer del suo film ispirato a John Wick

Il franchise di John Wick sta per espandersi con Ballerina, lo spinoff al femminile con star Ana de Armas, e ora The Asylum ha lanciato il trailer di un nuovo progetto che cercherà di sfruttarne la popolarità.

Il film, come da tradizione low budget, arriverà oggi in alcuni cinema americani per poi essere distribuito sul circuito di video on demand e in streaming.

Cosa racconterà Ballerina Assassin

Nel video si vede la protagonista Maria che si ritrova ad affrontare un gruppo criminale, chiamato Serpiente, guidato da Javier Aguilar. La protagonista viene tuttavia tradita e deve quindi fuggire mentre cerca di scoprire chi è responsabile per quanto accaduto.

La giovane al centro della trama di Ballerina Assassin deve cercare di dimostrare la sua innocenza per dei crimini mentre lotta per restare viva, tra sparatorie, scontri, esplosioni, inseguimenti ad alto tasso di adrenalina e tanta azione.

Ecco il trailer:

La sinossi ufficiale del lungometraggio anticipa che, dopo un devastante tradimento che porta alla morte di tutti i membri della sua rete di spie, un'assassina esperta (interpretata da Preet Kaur) intraprende una missione senza tregua per smantellare il gruppo responsabile di quanto accaduto. Mentre dà la caccia ai killer uno dopo l'altro, la protagonista diventa l'obiettivo principale dei suoi avversari, essendo costretta a superare in astuzia e sconfiggere chi la vuole morta prima che la cancellino per sempre.

Nel cast di Ballerina Assassin ci sono anche Dominic Keating, Preet Kaur, e G. Anthony Joseph. Alla regia del film è stato impegnato Michael Su, mentre la sceneggiatura è firmata da Jacob David Smith.

Il progetto originale

I fan del genere sono nel frattempo in attesa di Ballerina, lo spinoff di John Wick diretto da Len Wiseman in arrivo nelle sale italiane il 12 giugno. Oltre alla star Ana de Armas, tra gli interpreti ci sono anche Anjelica Huston, Gabriel Byrne, Lance Reddick, Norman Reedus, Ian McShane, e Keanu Reeves.