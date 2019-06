Ballata per Genova: gli ospiti dello speciale in onda stasera su Rai1

Tutti gli ospiti di Ballata per Genova, lo speciale che andrà in onda stasera su Ra1 dalle 21.25, condotto da Antonella Clerici, Lorella Cuccarini, Luca e Paolo e Amadeus.

Stasera su Rai1, alle 21.25, andrà in onda Ballata per Genova, una grande serata di intrattenimento, spettacolo e solidarietà, organizzata a Genova per celebrare la grande bellezza e il fascino della città, insieme alla straordinaria capacità di reazione dimostrata in occasione del crollo di Ponte Morandi.

Tanti gli ospiti attesi sul palco e introdotti dal "coro" di conduttori: Amadeus e Antonella Clerici con Luca e Paolo e Lorella Cuccarini. Una serata in cui, simbolicamente, l'Italia tutta abbraccerà Genova - a 10 mesi dalla tragedia di Ponte Morandi -, in un mosaico fatto di parole, suoni, danza, momenti di riflessione divertimento. Moltissimi i cantanti pronti a esibirsi dal vivo: Gino Paoli con Danilo Rea, Cristiano De Andrè, Gigi D'alessio, Raf e Umberto Tozzi, Arisa, The Kolors, Elodie, Irama, il trio, formatosi per l'occasione, di Piero Cassano (Matia Bazar), Vittorio De Scalzi (New Trolls) e Franco Gatti (Ricchi e Poveri), e ancora Laura Pausini e Biagio Antonacci in collegamento da Roma. Ad accompagnare gli artisti dal vivo sarà un'orchestra di 20 elementi diretta dal Maestro Diego Basso.

Anna Mazzamauro, la mitica signora Silvani, attrice legata indissolubilmente alla figura di un grandissimo genovese come Paolo Villaggio, si unirà ad altri colleghi del mondo della tv e dello spettacolo nell'omaggio al capoluogo ligure. Presenti anche due grandi rappresentanti del mondo del pallone: l'allenatore della Nazionale Roberto Mancini e il calciatore Roberto Pruzzo.

Dove guardarlo: lo speciale sarà trasmesso in TV, in diretta, su Rai1 dalle 21.25. In streaming sarà possibile seguire Ballata per Genova sul portale RaiPlay. Anche Rai Radio1 trasmetterà lo show: oltre al concerto, in onda le interviste agli artisti che si saranno appena esibiti sul palco di piazzale Kennedy, e anche tutto ciò che accadrà nel backstage.