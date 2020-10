Ballando con le stelle 2020: Vittoria Schisano fuori di seno, incidente hot per l'attrice

L'esibizione di Vittoria Schisano a Ballando con le stelle è finita con un incidente hot che ha creato un leggero imbarazzo all'attrice costretta a coprirsi il seno che è fuoriuscito quando il vestito si è spostato.

Ieri sera la puntata di Ballando con le stelle ha avuto momenti di grande commozione, come quando l'attore Gilles Rocca si è emozionato per un video da parte del padre e momenti più leggeri come l'incidente a Vittoria Schisano. L'attrice durante questa edizione di Ballando con le Stelle ha raccontato il percorso che l'ha portata a diventare donna. Qualche anno fa Vittoria, nata Giuseppe, si è sottoposta a un intervento chirurgico di femminilizzazione totale in una clinica di Barcellona e nella puntata di sabato sera del talent show ha ballato una splendida bachata insieme al suo insegnante Marco De Angelis.

L'esibizione è stata particolarmente gradita dal pubblico e dalla giuria: Mariotto ha fatto i suoi complimenti a Vittoria mentre Ivan Zazzaroni ha giudicato perfetta l'esibizione della coppia. Mentre ascoltava lusingata il parere della giuria, lo scollatissimo abito color oro di Vittoria si è spostato leggermente lasciando intravedere il seno della concorrente che prontamente è corsa ai ripari aggiustandoselo sul petto.

La classifica della puntata d'ieri sera di Ballando con le Stelle 2020 ha visto agli ultimi posti le coppie formate da Vittoria Schisano e Marco De Angelis e Rosalinda Celentano e Tinna Hoffmann. Come accaduto già in altre occasioni Milly Carlucci ha comunicato che lo spareggio tra le due coppie è stato posticipato alla settimana prossimo e si terrà in apertura della settima puntata di sabato 31 ottobre 2020.