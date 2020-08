Ballando con le stelle 2020: Daniele Scardina positivo al Coronavirus

Ballando con le stelle 2020 ha un altro caso di Coronavirus nel cast: è Daniele Scardina, come ha annunciato Milly Carlucci su Instagram. Il pugile, ex di Diletta Leotta, ha passato le vacanze in Sardegna nella stessa zona di Samuel Peron.

Nella giornata di ieri Barbara Bouchet aveva annunciato che tutto il cast di Ballando con le stelle era risultato negativo al tampone molecolare, l'attrice era stata troppo ottimista. Milly Carlucci ha pubblicato un nuovo video sui social per aggiornare la situazione: "Carissimi amici, sono qui con il mio sorriso d'ordinanza, per darvi un aggiornamento su quello che è capitato nella nostra comunità di Ballando. Abbiamo il risultato dei tamponi: siamo tutti negativi, salvo Daniele Scardina. Daniele ha passato le vacanze nella stessa zona in cui, purtroppo, si trovava anche Samuel Peron e lì, come sapete, c'è stato un focolaio di infezione importante". Dopo questa notizia che non piacerà ai fan del dancing show Milly rassicura sulla condizione dei due concorrenti: "Però sia Samuel che Daniele, in questo momento, non hanno sintomi importanti. In bocca al lupo perché, magari, risolviamo questa situazione rapidissimamente. Un grande abbraccio e un bacione a tutti e due".

Milly Carlucci ha chiarito che lo show di Rai1 segue il protocollo degli sport da contatto: "Siamo in strettissimo contatto con la struttura Rai che fa il monitoraggio di tutte queste situazioni, siamo nelle mani di una struttura a Roma che si occupa di questo e noi rientramo nel protocollo di sicurezza degli sport di contatto come la pallacanestro, il calcio... Ci monitoriamo tramite tampone in maniera continuativa. Abbiamo fatto il tampone ieri e faremo un altro tampone in apertura della prossima settimana per confermare queste negatività, in attesa di ricominciare ad allenarci tutti insieme. Questa è la cosa più importante".

Daniele Scardina aveva passato le vacanze in Sardegna senza Diletta Leotta con la quale si era lasciato subito dopo il lockdown, il pugile era abbinato alla ballerina Anastasia Kuzmina. La Carlucci non ha chiarito se Scardina e Samuel Peron parteciperanno ugualmente a Ballando con le stelle, che, salvo altri imprevisti, dovrebbe iniziare il prossimo 12 settembre.