Ballando con le Stelle 2022, Vito Coppola lascia il talent con la benedizione di Milly Carlucci

Vito Coppola ha lasciato Ballando con le Stelle 2022 con la benedizione di Milly Carlucci. Il ballerino, vincitore dell'ultima edizione in coppia con Arisa, ha avuto un'offerta a cui non ha potuto dire no. Vito nella prossima stagione sarà un maestro di Strictly Come Dancing, la versione inglese in onda sulla BBC del programma di Milly Carlucci.

L'anno scorso Ballando con le Stelle disse addio a Raffaele Todaro tra mille polemiche, il ballerino passò ad Amici di Maria De Filippi, Milly Carlucci sottolineò sui social che non aveva apprezzato il comportamento di Todaro: "Ieri ho ricevuto una sua telefonata in cui mi diceva di voler abbandonare il programma. Ho replicato che prima di prendere una decisione definitiva così importante sarebbe stato carino vedersi e guardarsi negli occhi, è così che fanno gli amici, dopo 15 anni di vita insieme".

Oggi Ballando con le Stelle perde Vito Coppola, il vincitore della scorsa edizione vola in Inghilterra ma è un addio che Milly Carlucci annuncia e festeggia con orgoglio, il comportamento del ballerino campano, evidentemente, è stato diverso dal suo omologo approdato alla corte di Maria De Filippi. La notizia è stata data dalla stessa Milly Carlucci in un video pubblicato sui social. Nella clip la conduttrice, insieme al diretto interessato, comunica il passaggio di Vito a Strictly Come Dancing, il programma inglese da cui deriva Ballando con le Stelle.

"Qui c'è in ballo un biglietto ha esordito la conduttrice - chiedendo a Coppola se si fosse deciso ad acquistarlo - Vito ha avuto un invito importantissimo da Strictly Come Dancing, il programma inglese da cui derivano tutti i Ballando con le Stelle nel mondo e da cui deriviamo anche noi, anche se poi abbiamo intrapreso una strada indipendente e diversa. Quindi, con tutti i nostri auguri e tutte le nostre benedizioni farà parte del cast di Strictly Come Dancing quest'anno".

Vito, che dopo la vittoria a Ballando ha avuto una breve ma intensa relazione con Arisa, con cui ha condiviso la vittoria al talent, ha confermato la notizia parlando dell'approccio avuto dai produttori inglesi "sono stati molto affascinati da quello che abbiamo fatto noi a Ballando, loro hanno visto i video, hanno visto quello che creiamo". Subito dopo ha ringraziato Milly e la produzione italiana "Milly, come già sai, ma te lo ripeto sempre, grazie mille a te e a voi, a Ballando, a tutta la famiglia, che mi avete dato la possibilità di essere instradato".

La Carlucci ha sottolineato l'importanza di fare esperienza all'estero, non solo per i ballerini, ma per qualsiasi professione "sono esperienze che aprono la mente" e poi, dopo il sincero "in bocca al lupo", ha lasciato la parola a Vito che ha promesso "Vado, arricchiamo il bagaglio e poi ritorniamo, sempre a casa".