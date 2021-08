Ballando con le Stelle 2021, Veera Kinnunen e Ornella Boccafoschi non parteciperanno allo show

Ballando con le Stelle 2021 perde due ballerine professioniste: Veera Kinnunen e Ornella Boccafoschi sono in dolce attesa e sono costrette a rinunciare a quest'edizione del dancing show. Dopo la rinuncia di Raimondo Todaro, diventato professore di ballo nella nuova edizione di Amici, si tratta di un nuovo importante forfait per la trasmissione di Rai1. La notizia è stata data dalla stessa Milly Carlucci dalle pagine di DiPiù.

Mancano meno di due mesi all'inizio della sedicesima edizione di Ballando con le stelle, che quest'anno prenderà il via il prossimo 16 ottobre. La produzione, mentre è alle prese con la formazione del cast, deve fronteggiare la perdita di ben tre ballerini professionisti: Raimondo Todaro, Veera Kinnunen e Ornella Boccafoschi. Il primo ha deciso di abbandonare il programma e, alla ricerca di nuovi stimoli, è approdato ad Amici, dove sarà uno dei professori di danza, prendendo il posto di Lorella Cuccarini.

Veera Kinnunen e Ornella Boccafoschi invece sono in dolce attesa, come ha detto Milly Carlucci dalle pagine di DiPiù, commentando la notizia della gravidanza delle due ballerine professioniste "Sono felicissima per Ornella e Veera. Come dico sempre, si ingrandisce la famiglia di Ballando". Naturalmente la produzione è corsa ai ripari e sono subito iniziati i casting per coprire i 3 posti lasciati liberi "Stiamo facendo i casting per prendere nuovi ballerini. Inoltre sta per partire Ballando on the Road, lo spettacolo itinerante di Ballando con le Stelle che, in settembre, dovrebbe toccare tre tappe in Italia: una al Nord, una al Centro e una al Sud. In quell'occasione, oltre a scegliere ballerini amatoriali da lanciare durante la serata, avremo modo anche di conoscere nuovi ballerini professionisti", ha affermato la Carlucci.

Sul settimanale di attualità Milly ha voluto mettere anche un punto fermo all''affaire' Todaro "al di là delle modalità con cui si è consumato questo addio, ripeto quello che ho già detto: gli auguro in bocca al lupo. Ora io non ci penso più - ed ha aggiunto - Nella vita si va avanti, l'importante è non perdere mai l'entusiasmo".

Negli scorsi giorni si era parlato di un interessamento della conduttrice a Marcell Jacobs, vincitore di due medaglie d'oro a Tokyo 2020, la Carlucci ha confermato di volerlo al programma, anche nelle vesti di ballerino per una sola puntata: "Non mi dispiacerebbe averlo nel cast di quest'anno. Per me è stata un'emozione fortissima vederlo vincere. Lo abbiamo contattato ma era ancora all'estero. Come ballerino per una notte non sarebbe male. Chissà, non mi sono mai posta dei limiti. Se uno ha un sogno lo deve rincorrere senza paura".