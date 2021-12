Ballando con le stelle 2021: ospiti e anticipazioni della finale, stasera su Rai1

Ballando con le stelle 2021 è arrivato alla sua conclusione: stasera su Rai1 alle 20:35 prende il via la puntata finale, che vedrà le coppie in gara scendere in pista per conquistare il trofeo del dance show.

Queste le coppie "stellari" che gareggeranno durante l'ultimo appuntamento di "Ballando con le Stelle":

Arisa - Vito Coppola

Bianca Gascoigne - Simone Di Pasquale

Federico Lauri - Anastasia Kuzmina

Morgan - Alessandra Tripoli

Sabrina Salerno - Samuel Peron

Valeria Fabrizi - Giordano Filippo

Nella puntata precedente, il duo formato da Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale è rientrato in gara in fase di ripescaggio.

Ospiti speciali dell'ultima puntata sono il divulgatore scientifico più amato dalla televisione, Alberto Angela, e un grande volto della canzone italiana, Red Canzian, che presenterà il suo musical "Casanova opera pop". Immancabile la presenza del trio di opinionisti composto dalla nota criminologa Roberta Bruzzone, il conduttore de La Vita in Diretta Alberto Matano, e la new entry di questa edizione, Alessandra Mussolini, che manterrà acceso il dibattito in studio.

I Vip si esibiscono accompagnati dalla musica della Big Band di Paolo Belli e devono affrontare prove a sorpresa per testare il loro livello di preparazione e i progressi nello stile e nella tecnica dei balli eseguiti. Le performance, come sempre, vengono sottoposte all'attento giudizio della giuria di esperti formata da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli, e capitanata dall'inossidabile Carolyn Smith. A bilanciare i commenti taglienti della giuria tecnica Rossella Erra, la "giurata del popolo", che può premiare qualche coppia ritenuta in posizione di "svantaggio". La parola definitiva, però, spetta al pubblico da casa che ha la possibilità di votare le coppie più amate tramite i social: sui profili ufficiali di Ballando con le stelle.