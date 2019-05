Ballando con le stelle 2019: la seconda semifinale stasera su Rai1

Ballando con le stelle 2019 torna stasera su Rai1 dalle 20:35 con la seconda semifinale della nuova edizione. Alla conduzione ancora Milly Carlucci accompagnata come ogni anno dall'insostituibile simpatia di Paolo Belli. Guidati da vere stelle internazionali della danza, i vip rimasti in gara vogliono provare ancora una volta di meritare un posto in finale.

La giuria sarà ancora presieduta dalla Maestra di ballo Carolyn Smith, che sarà accompagnata dalle taglienti lingue di Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Saranno loro a giudicare, fino alla finalissima del 31 maggio, il grado di preparazione e di miglioramento di ciascuna delle coppie sui diversi stili di ballo - caraibico, standard, latino-americano, oltre alle prove a sorpresa.

Nella gara dei concorrenti VIP l'ultima parola spetterà al pubblico da casa con il televoto, mentre il commento e il tesoretto saranno affidati alla criminologa Roberta Bruzzone e al giornalista Alberto Matano. Ospiti della settima puntata saranno Nathalie Guetta, Flavio Insinna e Nino Frassica. Amici, colleghi, compagni di scorribande, condividono da tempo il gusto per la risata contagiosa e trasmettono al pubblico che li segue, sin da quando recitavano nella fiction Don Matteo, la passione per una comicità genuina e schietta. Si ritrovano ora, sulla pista di Ballando con le stelle, per affrontare insieme una nuova avventura. Impareranno in poche ore una coreografia realizzata per loro, da eseguire durante la diretta del programma.

Un'ospite speciale ha deciso di accettare proprio oggi la sfida lanciata da Milly Carlucci durante il suo cooking show: in una veste inedita, il pubblico di Rai 1 vedrà Elisa Isoardi.

Dove vederlo: Ballando con le stelle 2019 andrà in onda in diretta su Rai1 dalle 20:35. In streaming è possibile seguire la puntata sulla piattaforma RaiPlay. A partire da domani sarà possibile rivedere la puntata nello spazio Replay del sito RaiPlay. Sarà inoltre possibile commentare sulle pagine social ufficiali di Facebook, Twitter e Instagram.