Ballando con le stelle 2019: seconda puntata stasera su Rai1

Ballando con le stelle 2019 torna stasera su Rai1 dalle 20:35 con la seconda puntata della nuova edizione. Alla conduzione sempre Milly Carlucci, accompagnata come ogni anno dall'insostituibile Super Band di Paolo Belli.

Nella scorsa puntata non ci sono stati eliminati, di conseguenza le coppie in gara saranno le 13 che hanno inaugurato l'edizione sabato scorso. La giuria sarà ancora presieduta dalla Maestra di ballo Carolyn Smith, che sarà accompagnata dalle taglienti lingue di Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Saranno loro a giudicare, di settimana in settimana, il grado di preparazione e di miglioramento di ciascuna delle coppie sui diversi stili di ballo - caraibico, standard, latino-americano, oltre alle prove a sorpresa. Al termine di questa puntata sarà eliminata la prima coppia ma avranno tutte la possibilità di rientrare in gara a distanza di qualche settimana, a patto che dimostrino di meritarlo.

L'ultima parola spetterà naturalmente al pubblico da casa con il televoto, mentre il commento sarà affidato alla criminologa Roberta Bruzzone. A consegnare il famoso tesoretto, dopo la scomparsa di Sandro Mayer, Milly Carlucci ha preferito una staffetta di volti noti alla sostituzione.

Un sabato sera tutto da ballare

La novità di stasera saranno gli ospiti: il ballerino per una notte, sarà Gabriel Batistuta, l'ex calciatore argentino che ha militato per quasi tutta la carriera nel campionato italiano. Batigol, come fu soprannominato dai tifosi della Forentina, ballerà in coppia con la moglie Irina Fernandez.

Dove vederlo: Ballando con le stelle 2019 andrà in onda in diretta su Rai1 dalle 20:35. In streaming è possibile seguire la puntata sulla piattaforma RaiPlay. A partire da domani sarà possibile rivedere la puntata grazie nello spazio Replay del sito RaiPlay. Sarà inoltre possibile commentare la puntata sulle pagine social ufficiali di Facebook, Twitter e Instagram.