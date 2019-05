Ballando con le stelle 2019: la prima semifinale stasera su Rai1

Ballando con le stelle 2019 torna stasera su Rai1 dalle 20:35 con la prima semifinale della nuova edizione. Alla conduzione ancora Milly Carlucci accompagnata come ogni anno dall'insostituibile simpatia di Paolo Belli. Guidati da vere stelle internazionali della danza, i vip rimasti in gara vogliono provare ancora una volta di meritare un posto in finale.

La puntata si aprirà con l'atteso risultato del ballottaggio tra le coppie composte da Ettore Bassi-Alessandra Tripoli e Manuela Arcuri-Luca Favilla.

La giuria sarà ancora presieduta dalla Maestra di ballo Carolyn Smith, che sarà accompagnata dalle taglienti lingue di Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Saranno loro a giudicare, fino alla finalissima del 31 maggio, il grado di preparazione e di miglioramento di ciascuna delle coppie sui diversi stili di ballo - caraibico, standard, latino-americano, oltre alle prove a sorpresa.

Nella gara dei concorrenti VIP l'ultima parola spetterà al pubblico da casa con il televoto, mentre il commento e il tesoretto saranno affidati alla criminologa Roberta Bruzzone e al giornalista Alberto Matano. Ospiti della settima puntata saranno Massimo Giletti e Francesca Piccinini. Lui sarà al fianco di tre ballerine e si cimenterà in una coreografia realizzata ad hoc. Lei, campionessa del volley femminile, è pronta per una nuova sfida. Affronterà, infatti, un vero e proprio "tour de force", imparando in poche ore una scatenatissima "salsa", da eseguire durante la diretta del programma. L'esibizione verrà valutata dalla Giuria, presente in studio. Il punteggio, così ottenuto, sarà molto utile a una delle coppie in gara aiutandola a migliorare la classifica finale.

Dove vederlo: Ballando con le stelle 2019 andrà in onda in diretta su Rai1 dalle 20:35. In streaming è possibile seguire la puntata sulla piattaforma RaiPlay. A partire da domani sarà possibile rivedere la puntata nello spazio Replay del sito RaiPlay. Sarà inoltre possibile commentare sulle pagine social ufficiali di Facebook, Twitter e Instagram.

Le coppie rimaste in gara sono, oltre alla vincitrice del ballottaggio: