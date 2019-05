Ballando con le stelle 2019: finale stasera su Rai1!

Ballando con le stelle 2019 torna stasera su Rai1 dalle 20:35 con la finale di questa edizione. L'ultima fatica la conduttrice Milly Carlucci, sostenuta ancora una volta da Paolo Belli. Guidati da vere stelle internazionali del ballo, i vip rimasti in gara lotteranno fino all'ultimo passo di danza per aggiudicarsi la vittoria.

La giuria sarà presieduta anche stasera dalla Maestra di ballo Carolyn Smith, che sarà accompagnata dalle taglienti lingue di Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. Saranno loro a giudicare, fino alla finalissima del 31 maggio, il grado di preparazione e di miglioramento di ciascuna delle coppie sui diversi stili di ballo - caraibico, standard, latino-americano, oltre alle prove a sorpresa.

Nella gara dei concorrenti VIP l'ultima parola spetterà al pubblico da casa con il televoto. Ospite della finale sarà un ballerino straordinario, ma soprattutto un uomo che ha fatto della sua disabilità una sfida, Ivan Cottini, un esempio di come la danza possa andare oltre i limiti della fisicità e trasformarsi in pura poesia. Ivan si esibirà in un numero incredibile, realizzato per l'occasione.

Questa settimana, gran finale anche per il torneo Ballando con te, dedicato alla gente comune. Ci sarà, quindi, spazio per stili e balli diversi. A stabilire la vittoria finale del contest il pubblico da casa, che potrà votare il concorrente preferito attraverso i social, e la Giuria in studio. Ad esibirsi sul palco dell'Auditorium Rai del Foro Italico: Marek Pisanu, Giorgia Pia Gatto, Flash Kidz, Officina di Danza.

Ecco le coppie che si sfideranno per la vittoria:

Milena Vukotic - Simone Di Pasquale

Ettore Bassi - Alessandra Tripoli

Nunzia De Girolamo - Raimondo Todaro

Lasse Matberg - Sara Di Vaira

Dani Osvaldo - Vera Kinnunen

Angelo Russo - Anastasia Kuzmina

Dove vederlo: Ballando con le stelle 2019 andrà in onda in diretta su Rai1 dalle 20:35. In streaming è possibile seguire la finale sulla piattaforma RaiPlay. A partire da domani sarà possibile rivedere la puntata nello spazio Replay del sito RaiPlay. Sarà inoltre possibile commentare sulle pagine social ufficiali di Facebook, Twitter e Instagram.