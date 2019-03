Ballando con le stelle 2019: il cast al completo con i 12 concorrenti

Francesco Bellu

Pronti in pista. Ballando con le stelle 2019 riparte il 30 marzo su Rai1 con un cast nuovo di zecca formato da 12 concorrenti. Il panorama è piuttosto variegato tra volti noti e meno conosciuti che si sfideranno a colpi di passi e piroette sotto gli occhi di Milly Carlucci e della severissima giuria.

Ecco l'elenco completo di tutti i concorrenti:

Manuela Arcuri

Antonio Razzi

Nunzia De Girolamo

Angelo Russo

Milena Vukotic

Ettore Bassi

Suor Cristina

Dani Osvaldo

Enrico Lo Verso

Kevin e Jonathan Sampaio

Lasse Matberg

Marco Leonardi

Non sono mancate comunque nemmeno quest'anno le polemiche a Ballando con le stelle: Rosanna Cancellieri ha infatti accusato Milly Carlucci di averla prima chiamata per lo show, per poi scartarla senza un perché: "Ho fatto il provino per Ballando con le stelle, ma poi sono stata ignorata", ha dichiarato in un'intervista a Vieni da me, sottolineando come fosse stata la stessa conduttrice a chiamarla per fare i test di prova: "Sei la concorrente ideale, mi aveva detto", poi però dalla trasmissione non erano arrivate più notizie, tant'è che la Cancellieri ha sbottato: "Milly Carlucci mi ha illusa". La replica della Carlucci però non si è fatta attendere: "ha già fatto altri reality, e noi cerchiamo persone inedite".

Manca davvero pochissimo alla 14^ edizione di #BallandoConLeStelle

Siete pronti a ballare con noi?



Da sabato 30 marzo su #Rai1@milly_carlucci pic.twitter.com/nTDOJy8NUo — BallandoConLeStelle (@Ballando_Rai) 13 marzo 2019