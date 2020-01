Bake Off Italia - All Stars Battle: Marco Failla ospite della prima puntata!

Lo scorso venerdì è partita la stagione speciale di Bake Off Italia - All Stars e tra gli ospiti c'è stato Marco Failla, il cake designer del momento.

Il cake designer Marco Failla è stato giudice ospite della prima puntata di Bake Off Italia- All Stars Battle: il giovane cake designer e dessert stylist che sta molto facendo parlare di sé nel mondo della moda e della pasticceria, è entrato quasi in punta di piedi nel tendone più dolce della Tv italiana come giudice ospite, condotto da Flavio Montrucchio. La puntata è andata in onda su Real Time nella serata di venerdì 3 gennaio 2020.

Tema della prima prova creativa di stagione: l'amore. Chi meglio di Marco Failla, cake designer palermitano, poteva essere chiamato a giudicare le creazioni dei 12 concorrenti in sfida? Proprio l'amore è stato l'ingrediente principale del successo di Marco Failla, pastry chef diventato un professionista nel mondo delle wedding cake: con le sue creazioni, eleganti e sofisticate, ha saputo rendere uniche e indimenticabili le nozze di molte coppie del jet set internazionale e coppie vip come l'iconico duo Chiara Ferragni e Fedez o la cantante britannica Leona Lewis.

Fondamentale nel dare uno spunto creativo ai concorrenti, lo scenografico e raffinato wedding cake table progettato e allestito dal giudice siciliano che ha dichiarato: "Ho voluto trasmettere le mie emozioni e le mie conoscenze, ma anche l'importanza di curare ogni dettaglio con precisione estrema".

A colpi di spatola gli aspiranti pasticceri si sono cimentati in una sfida creativa che ha messo alla prova le loro capacità tecniche e decorative, suddivisi in tre squadre capitanati dai giudici Damiano Carrara, Clelia d'Onofrio e Ernst Knam. Arrivati al momento dell'assaggio, Marco Failla è stato richiamato in sala per decretare la squadra vincente. A vincere la sfila è stata la squadra capitanata da Damiano con una naked cake al cioccolato decorata con dettagli oro.

"È stata un'esperienza unica ed emozionante anche se, per me, non è stato automatico entrare nei panni del giudice. Decretare un vincitore non è mai semplice, la preparazione dei concorrenti era davvero alta e nonostante alcuni problemi tecnici e qualche imprevisto ho cercato di essere obiettivo, severo ma giusto e soprattutto garbato nell'esprimere il mio giudizio", ha commentato il pasticcere palermitano.

Un'occasione, quella con Bake Off Italia, che ha contribuito a far conoscere Marco Failla e le sue creazioni al grande pubblico e testimonia quanto, sempre di più, il mondo della pasticceria e quello dello stile parlino una lingua comune fatta di eleganza, sogno e originalità. Una lingua di cui Marco Failla è perfetto interprete.