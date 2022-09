Bake Off Italia 10 al via stasera su Real Time

Stasera su Real Time in prima serata prende il via Bake Off Italia 10, con la conduzione di Benedetta Parodi e il debutto in giuria di Tommaso Foglia.

Da stasera su Real Time (canale 31) alle 21:20 torna Bake Off Italia - Dolci in forno: il cooking show targato BBC, prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery, e condotto da Benedetta Parodi, raggiunge quest'anno il traguardo della decima edizione.

Grande novità di stagione, l'ingresso in giuria di Tommaso Foglia, classe 1990, originario di Nola e "Pastry Chef dell'anno 2022" per Gambero Rosso, che farà il suo debutto accanto ai veterani Ernst Knam e Damiano Carrara. Questa decima edizione vedrà un ritorno alle origini e una riscoperta della pasticceria più tradizionale. I 16 aspiranti pasticceri affronteranno un percorso lungo 14 puntate, ognuna caratterizzata dalle 3 classiche sfide: la prova creativa, in cui potranno dare sfogo alla loro fantasia nel reinterpretare le ricette, la prova tecnica, in cui dovranno dimostrare manualità e abilità lontano dagli occhi dei giudici - che assaggeranno le loro creazioni al buio - e la prova sorpresa, pensata per mettere alla prova la creatività e l'estro degli aspiranti pasticceri con sfide scenografiche.

Anche quest'anno, a fare da sfondo alla gara sarà Villa Borromeo d'Adda, ad Arcore (MB), uno dei gioielli artistici della Lombardia e dell'Italia, ma con una nuova struttura: una grande serra, che prende spunto dalle greenhouse inglesi e che si fonde con il parco. In questo giardino d'inverno, le vetrate continue creano un legame con il contesto naturale della villa e la palette degli arredi attinge ai colori della natura, per far vivere in armonia interno ed esterno. Qui verrà incoronato il vincitore che, oltre al titolo di Miglior pasticcere amatoriale d'Italia, si aggiudicherà un corso professionale presso In Cibum, scuola di alta formazione gastronomica.

La gara si sposterà anche a Loano, in provincia di Savona, per un'esterna nel Convento di Monte Carmelo. Tra gli ospiti di questa nuova edizione: Fulvio Marino, mugnaio di terza generazione, panificatore esperto e già noto volto televisivo, che sarà presente in diverse puntate nelle prove dedicate alla panificazione e ai lievitati; Monia Di Liello, pastry chef di Procida; Daniela Ribezzo, vincitrice dell'ultima edizione di Bake off Italia; e Giuseppe Dell'Anno, il primo italiano a vincere The Great British Bake off nel 2021.