Baby Yoda "testimonial" per la sicurezza stradale: il cartello è esilarante

Baby Yoda di The Mandalorian è diventato ora il testimonial per la sicurezza stradale in Mississippi e chiede a chi sta alla guida di stare più attento ai bambini in auto.

Dalla galassia all'autostrada. Baby Yoda di The Mandalorian è diventato ora il "testimonial" per la sicurezza stradale con un cartello apparso in Mississippi e chiede a chi sta alla guida di stare più attento e soprattutto di ricordarsi anche dei piccoli passeggeri che si ha con sé. L'idea, decisamente esilarante, è venuta al Dipartimento dei trasporti del Mississippi che ha chiesto aiuto al personaggio più amato della serie di Disney + per una campagna di sensibilizzazione decisamente nerd.

Così sull'account Twitter ufficiale dell'ente federale sono comparsi dei cartelli luminosi modificati per l'occasione in cui Baby Yoda di The Mandalorian è citato in più occasioni: "Baby Yoda usa la Forza, ma tu ricordati di avere con te il seggiolino nell'auto", oppure "Ricordati di allacciare le cinture di sicurezza perché potrebbero salvarti la vita". D'altronde il nostro piccolo eroe di velocità ne sa qualcosa visto che va in giro in astronave con il mandaloriano ed è probabile che il cacciatore di taglie non abbia restrizioni da questo punto di vista. Ma se nello spazio magari tutto ciò è permesso, di sicuro non lo è nel nostro pianeta.

Questa non è l'unica iniziativa che vede Baby Yoda protagonista. Giusto ieri la squadra di football dei Chicago Bears ha festeggiato la vittoria con il meme in cui si vede il mandaloriano che cerca di impedire al piccolo alieno di accendere la sua radio ed è sicuro che nei prossimi giorni vedremo alte curiose iniziative come queste.