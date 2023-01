Baby Ruby: Kit Harington e Noémie Merlant sono una coppia in crisi nel trailer del film horror

Kit Harington e Noémie Merlant sono i protagonisti del thriller Baby Ruby, di cui online è stato condiviso il primo trailer.

Nel video si vede una giovane madre in crisi dopo il parto e, apparentemente, incapace di gestire la figlia, che inizia a considerare una minaccia alla propria vita.

Il film Baby Ruby è stato scritto e diretto da Bess Wohl e racconta la storia di Jo, interpretata da Noémie Merlant, un'imprenditrice di successo che è felicemente incinta e aspetta l'arrivo del suo primo figlio. Poco dopo la nascita della piccola Ruby, qualcosa inizia però ad andare nel modo sbagliato, anche se tutti le assicurano che la situazione sia perfettamente normale. Jo lotta per proteggere se stessa e la bambina, ma scivola in una situazione quasi onorica in cui tutti sembrano essere una minaccia e nulla è ciò che sembra. La giovane deve confrontare la verità riguardante la propria oscurità e fare i conti con il sacrificio umano estremo: quello che le madri fanno per i propri figli.

Mentre Jo lotta per prendere il controllo della sua vita, la sua suocera (Jayne Atkinson) sembra avere un piano per sabotarla, mentre il marito Spencer (Kit Harington) porta qualcosa in casa che potrebbe avere delle inquietanti conseguenze.

Nel cast ci sono anche Meredith Hagner, Reed Birney, Lauren Beveridge, Amber Janea, e Camila Canó-Flaviá.