Ayo Edebiri su Julia Roberts e Andrew Garfield: "Due delle persone più fantastiche con cui ho lavorato"

La star di The Bear, Ayo Edebiri, ha recentemente recitato al fianco di Julia Roberts e Andrew Garfield in After the Hunt.

Ayo Edebiri è una star in ascesa, soprattutto grazie all'incredibile successo ottenuto con The Bear. La maggior parte del suo lavoro è stato limitata alla televisione, ma sta rapidamente sfondando sul grande schermo con film come Bottoms e il thriller ambientato in una scuola di Luca Guadignino, After the Hunt, che vede tra i protagonisti anche il premio Oscar Julia Roberts e il plurinominato Andrew Garfield.

Emmy Awards 2024: tutti i vincitori, Shogun da record con 18 premi, The Bear a quota 11 statuette

L'esperienza sul set con Roberts e Garfield

Durante la promozione del suo prossimo film Omni-Loop, in una recente intervista con Film Updates, Edebiri ha espresso la sua ammirazione per i suoi recenti partner di scena, Roberts e Garfield, e ha parlato delle sfide del ruolo che ha interpretato.

Ben Is Back: un primo piano di Julia Roberts

"Julia e Andrew erano tossici. Davvero, davvero tossici. Gente cattiva. Non sapevano mai le loro battute", ha detto Edebiri, scherzando. "Sono letteralmente due delle persone migliori con cui abbia mai lavorato. È stato davvero incredibile lavorare a quel film e mi sento anche molto fortunata perché, trattandosi di una sceneggiatura e di un materiale difficili, ho avuto la fortuna di stare con persone davvero premurose e gentili durante tutto il processo, che sono anche molto attente e curiose".

L'ultimo film di Guadignino, Queer, è stato recentemente presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia, riscuotendo grandi consensi. Secondo Edebiri, After the Hunt è un'esperienza altrettanto intensa, alla quale è stata felice di lavorare con il meglio del meglio.

The Bear: un'immagine di Ayo Edebiri

"Sono entusiasta che la gente lo veda e ne parli. Penso che sia sicuramente una sensazione diversa per me, ma mi sono sentita come a scuola. Ho imparato tantissimo vedendo come Luca gira, vedendo come Julia è sul set e come si cala in un personaggio", ha dichiarato Edebiri a Film Updates. "Lo stesso vale per Andrew. E c'è anche Michael Stuhlbarg. C'è Chloe Sevigny. C'è Lio Mehiel. Tutte persone di cui amo il lavoro. È stato davvero bello lavorare insieme. Mi svegliavo pensando: 'Qualcuno mi dirà che è uno scherzo, vero? Mi stanno facendo uno scherzo o qualcosa del genere. Ho vinto alla lotteria?' Ma sì, è stato divertente!".

After the Hunt è descritto come un intenso thriller drammatico con al centro una professoressa universitaria che si ritrova in difficoltà quando uno dei suoi colleghi viene accusato e un segreto oscuro del suo passato minaccia di venire alla luce.