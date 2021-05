Awake: il trailer del film Netflix con star Gina Rodriguez

Awake è il nuovo thriller Netflix in arrivo il 9 giugno e il trailer regala le prime sequenze della storia ad alta tensione con protagonista Gina Rodriguez. Nel filmato si spiega infatti che un incidente misterioso che ha portato la popolazione a non riuscire più a dormire, situazione che fa emergere caos e violenza.

Il film Awake è stato diretto da Mark Raso (Kodachrome), autore inoltre della sceneggiatura insieme a Joseph Raso, da un racconto scritto da Gregory Poirier.

Gina Rodriguez ha la parte di un'ex soldatessa dal passato complicato la cui figlia potrebbe essere la chiave per risolvere una misteriosa insonnia che ha colpito l'intera umanità.

Dopo una catastrofe che ha portato tutti gli apparecchi elettronici a non funzionare e ha tolto alle persone la capacità di dormire, gli scienziati sono alle prese con una corsa contro il tempo per trovare una cura prima che gli effetti sulla popolazione abbiano conseguenze letali. Jill, in passato nell'esercito, scopre che sua figlia potrebbe essere la chiave per la salvezza e deve decidere se proteggere i suoi figli a tutti i costi o sacrificare tutto per salvare il mondo.

Nel cast ci sono anche Ariana Greenblatt, Frances Fisher, Shamier Anderson, Finn Jones, Lucius Hoyos, Gil Bellows, Barry Pepper e Jennifer Jason Leigh.