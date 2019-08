Avengers: Endgame, Robert Downey Jr. e il curioso dettaglio nascosto nella sua ultima scena

Avengers: Endgame ha ancora molti segreti, come quello di Robert Downey Jr. e della sua ultima scena sul set del film record di incassi, dettaglio confermato sia dal produttore Kevin Feige che dai due registi.

Di cosa si tratta? Del fatto che Robert Downey Jr. ha girato la sua ultima scena nei panni di Iron Man su un set che era distante solo poche centinaia di metri dal luogo in cui aveva fatto il primo provino per il ruolo di Tony Stark. A confermarlo, dopo i due registi, è stato Kevin Feige in un'intervista con Empire: "L'ultimo ciak di Robert per Avengers: Endgame è avvenuto nella stessa location in cui ha fatto il suo primo provino come Tony Stark". Più particolareggiata la spiegazione di Joe Russo: "Dopo le solite proiezioni con amici e familiari, abbiamo deciso di raccogliere le nostre idee, tornare indietro e fare riprese molto più mirate. L'ultima cosa che abbiamo fatto è stata la scena in cui Robert dice "Io sono Iron Man" e poi schiocca le dita. La cosa interessante di questa storia è che abbiamo passato mesi in sala di montaggio su quella scena. Volevamo dare ad Iron Man una battuta che avesse una certa risonanza. Abbiamo provato un po' di cose che non funzionavano, fin quando il nostro editore Jeff Ford ha proposto la battuta "Io sono Iron Man" in risposta a "Io sono ineluttabile".

Presa la difficile decisione, è arrivato il momento di girare quella scena: "L'abbiamo fatto nei Raleigh Studios di Los Angeles, esattamente nel teatro di posa accanto a quello in cui Robert Downey Jr. ha fatto il suo primo provino come Iron Man. Per lui è stato come tornare al punto di partenza, è stato un momento davvero toccante. Il giorno in cui abbiamo ufficialmente terminato le riprese è stato come aver chiuso un enorme libro, la cui lettura è iniziata e finita sullo stesso palcoscenico, e penso che questo sia stato davvero emozionate per Robert".