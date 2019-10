Avengers 5: il nuovo cinecomic Marvel arriverà nelle sale nel 2023?

Avengers 5 potrebbe far parte della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, come svelano le nuove indiscrezioni apparse online.

Avengers 5 potrebbe far parte della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe e uscire al cinema nel 2023, mostrando gli eroi alle prese con un villain meno temibile rispetto a Thanos, con cui si è concluso un importante capitolo della storia degli eroi.

Il nuovo film che proseguirà la storia del team di supereroi dopo lo spettacolare scontro mostrato in Avengers: Endgame non era inizialmente stato inserito tra i titoli che comporranno la quarta fase del MCU, tuttavia nuove indiscrezioni sostengono che lo studio abbia in programma un film in arrivo nel 2023.

I protagonisti dovrebbero essere alcuni membri ormai conosciuti degli Avengers tra cui Falcon, Captain Marvel, Spider-Man, Doctor Strange, Scarlet Witch e anche Jane Foster, il personaggio di Natalie Portman che ritornerà in Thor: Love and Thunder.

Accanto a loro dovrebbero debuttare alcuni degli eroi che verranno introdotti sugli schermi nei prossimi anni e tra i possibili nomi presi in considerazione dagli sceneggiatori ci sono Black Knight, She-Hulk e Shang-Chi.

Una fonte vicina alla produzione avrebbe inoltre anticipato che il villain non rappresenterà una minaccia particolarmente temibile e il film dovrebbe essere un espediente per introdurre la nuova formazione del team.

Per ora, comunque, Marvel non ha ancora confermato i propri progetti per quanto riguarda gli Avengers e non resta che attendere per scoprire ulteriori dettagli.

