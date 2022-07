Avengers 5 e Captain America 4: svelati i titoli dei prossimi film Marvel?

I titoli dei prossimi film Marvel potrebbero essere stati rivelati online, confermando inoltre qualche anticipazione sulle prossime avventure degli Avengers e Captain America.

Su Reddit sono infatti stati riportati cinque titoli di cui la Marvel starebbe registrando il marchio.

Al centro dell'attenzione dei fan ci sono quindi Avengers: Secret Wars, Avengers: The Kang Dynasty, Captain America: New World Order, Multiverse Saga, e Thunderbolts.

La richiesta di registrazione è stata depositata all'European Union Intellectual Property Office per numerose categorie. Mitscherlich, nome dell'ufficio dello studio legale che ha presentato i documenti, ha già collaborato in passato con la Disney.

Avengers: Secret Wars è da tempo uno dei titoli che i fan della Marvel stanno attendendo dopo la conclusione dell'Infinity Saga.

Joe e Anthony Russo, che hanno portato nelle sale Infinity War ed Endgame da tempo hanno indicato l'epico fumetto crossover come uno dei loro preferiti e quello che gli ha fatto innamorare della Marvel.

Joe Russo ha recentemente detto: "Siamo cresciuti adorando Secret Wars ed è incredibilmente ambiziosa. Sarebbe ancora più grande rispetto a Infinity War ed Endgame".

Gli altri titoli emersi non sorprendono inoltre gli spettatori che hanno già assistito all'entrata in scena di Kang il Conquistatore, interpretato da Jonathan Majors nella prima stagione di Loki.

Thunderbolts dovrebbe essere scritto da Eric Pearson e diretto da Jake Schreier.

Captain America: New World Order sembra poi particolarmente adatto al definitivo passaggio di consegne tra Chris Evans e Anthony Mackie, considerando che New world order è il titolo di una delle puntate di The Falcon and the Winter soldier.