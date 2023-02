Austin Majors, ex baby star e interprete della serie NYPD Blue, morto a 27 anni

Austin Majors, noto per la sua partecipazione alla serie NYPD Blue, è morto l'11 febbraio 2023 all'età di 27 anni. L'attore, che interpretava il figlio di Andy Sipowicz (Dennis Franz) nella serie procedurale, è deceduto in una struttura per senzatetto di Los Angeles.

TMZ ha riferito la notizia affermando che, sebbene non sia stata rivelata alcuna causa ufficiale della morte, si sospetta che l'ex attore bambino "potrebbe aver ingerito una quantità fatale di fentanil".

"Austin era un essere umano amorevole, sensibile, brillante e gentile. Austin provava grande gioia e orgoglio per la sua carriera di attore. Era un attivo Eagle Scout e si era diplomato brillantemente al liceo. Aveva frequentato la USC's School of Arts coltivando la passione per la regia e la produzione musicale", ha detto la famiglia di Austin Majors al tabloid.

Our hearts are breaking tonight at the loss of Austin Majors at 27. Most known for his series regular role on NYPD Blue,... Pubblicato da BizParentz Foundation su Lunedì 13 febbraio 2023

La sorella minore di Majors, Kali, ha rilasciato una dichiarazione su Facebook in cui scrive: "Il mio fratello maggiore, Austin, se n'è andato. È morto la scorsa notte. È così surreale per me. Aveva solo 27 anni con così tanta vita da vivere". Kali, ha aggiunto: "I miei ricordi più belli con Austin sono stati crescere sul set con lui, fare volontariato agli eventi di 'Kids With a Cause' e viaggiare insieme zaino in spalla. Austin era il tipo di figlio, fratello, nipote e nipote che ci rendeva orgogliosi e ci mancherà per sempre".

Dopo l'impegno in NYPD Blue, Austin Majors è apparso in How I Met Your Mother, Desperate Housewives, American Dad!, NCIS e La vita secondo Jim.