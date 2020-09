"Aurora Ramazzotti, i tuoi genitori sono belli, tu così brutta": la risposta della ragazza è epica

Aurora Ramazzotti spesso ha dovuto subire il paragone con la madre Michelle Hunziker da parte degli haters sui social, ma questa volta la figlia di Eros Ramazzotti non è stata in silenzio: e a chi ha azzardato un paragone con i suoi genitori nel tentativo di mortificarla, ha risposto "Meglio essere brutti fuori o brutti dentro?".

Aurora Ramazzotti ha imparato presto e a sue spese cosa vuol dire essere figlia di due celebrità, da quando un settimanale pubblicò una sua foto paragonandola alla madre Michelle Hunziker: "avevo 14 anni, non lo dimenticherò mai, e c'era la mia foto in copertina al mare con mia madre, dove dicevano che mia madre era più bella di me. Insomma, avevo 14 anni compiuti, una ragazzina. Questa cosa ha segnato tantissimo la mia adolescenza, la mia crescita e il modo in cui io mi rapporto adesso al mio fisico" ha raccontato qualche tempo fa ad Ogni Mattina. Aurora spesso subisce gli attacchi degli haters sui social network ai quali difficilmente risponde, ieri però ha deciso di replicare a chi l'aveva insultata.

Un hater le ha inviato un messaggio in replica a una sua storia su Instagram, scrivendole:"Tua madre così bella, tuo padre è bello, i tuoi fratelli bellissimi e tu così brutta". La figlia di Eros Ramazzotti gli ha risposto: "Meglio essere brutti fuori o brutti dentro?". Aurora è diventata un'ambasciatrice del body positive dopo aver pubblicato una foto senza trucco e senza filtri con i brufoli in bella vista. La ragazza ha raccontato perchè ha deciso di pubblicarla nonostante le si vedessero i brufoli "ho pensato che viviamo in un mondo in cui mi devo fare un problema a pubblicare una foto perché ho i brufoli. Allora ho pensato di pubblicarla lo stesso con un testo che sensibilizzasse le persone sul fatto che viviamo in un mondo che ci impedisce di essere noi stessi".