Aurora Ramazzotti parla di un eventuale ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti

Aurora Ramazzotti è stata una delle due protagoniste della puntata del 18 marzo di Belve. Pungolata da Francesca Fagnani, l'influencer ha rivelato di non aver mai fatto il tifo per un ritorno di fiamma dei suoi genitori, Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. Aurora ha parlato anche dei problemi legati all'alcol, avuti durante l'adolescenza, e della recente rottura della madre con Tommaso Trussardi.

Eros Ramazzotti è stato tra gli ospiti della prima puntata di Michelle Impossible, lo one-woman-show di Michelle Hunziker andato in onda a febbraio su Canale 5. Nell'occasione, gran parte del pubblico ha sperato in un ritorno di fiamma della coppia, Aurora Ramazzotti, non è tra loro Se ho mai fatto il tifo per loro? - ha risposto a Francesca Fagnani - ma quale tifo, ma lasciate stare. Non me li ricordo neanche insieme. Ho delle foto di loro, sono bellissimi, iconici, meravigliosi, ma per come li conosco io sono completamente incompatibili, si esaurirebbero a vicenda. Spero con tutta me stessa che non succeda mai". Anche se vederli insieme, come è stato al suo recente compleanno, le fa sempre piacere.

Aurora Ramazzotti ha parlato anche della rottura tra la madre e Tommaso Trussardi, quest'ultimo recentemente ha detto che i rapporti con la ragazza negli ultimi tempi "si sono un po' rarefatti e mi spiace molto, mi auguro che tutto si sistemi". A queste parole la Ramazzotti ha replicato con lo stesso affetto "Tomaso è entrato in una famiglia complessa già di suo. Si è fatto carico di alcune cose che nessuno ti dà gli strumenti per gestire. Io non sento il nostro rapporto compromesso: noi siamo persone diverse e abbiamo idee diverse, ma io gli vorrò sempre bene, del resto è il padre delle mie sorelline".

Un'adolescenza complicata, quella di Aurora, come abbiamo sentito ieri sera a Belve. L'influencer ha raccontato di aver sfogato spesso le sue frustrazioni nell'alcool, rischiando addirittura la vita "sono finita in coma etilico. Sono stata malissimo, mi hanno portato via in autoambulanza, non ricordo nulla - ha rivelato - Non mi è stata fatta la lavanda gastrica, quindi tecnicamente non sarei finita in coma etilico, ma il dottore mi disse che avevo un tasso alcolemico così alto che avrebbe ammazzato un uomo adulto, 'non so se sei miracolata o hai il fegato di ferro', furono le sue parole".