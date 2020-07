Aurora Ramazzotti, ecco perché ha postato la foto con i brufoli su Instagram

Aurora Ramazzotti ha fatto scalpore con uno dei suoi ultimi post su Instagram, e ha spiegato perché ha pubblicato quella foto senza filtri in cui si vedono i brufoli sul viso: "Ho pensato che ero carina, ma avevo i brufoli" - ha spiegato parlando dell'immagine che avrebbe dovuto mandare alla sua dermatologa. Aurora ha anche parlato di quando a quattordici anni rimase scioccata dai confronti che i media facevano su lei e sua madre, Michelle Hunziker.

Alcuni giorni fa Aurora Ramazzotti ha stupito i follower di Instagram pubblicando una foto senza trucco e senza filtri con i brufoli in bella vista. Il post aveva ottenuto molti like e l'appoggio incondizionato dei genitori, Eros Ramazzotti le aveva scritto "Ti amo", mentre Michelle Hunziker l'aveva incoraggiata sottolineando la sua forza: "La verità nella vita paga sempre. Tu sei vera, coraggiosa e tosta... ma nel contempo, sensibile e profonda come pochi".

Aurora Ramazzotti è stata intervistata sull'argomento da Alessio Viola, conduttore con Adriana Volpe di Ogni Mattina su TV8. Aurora, che per il suo post ha ricevuto i complimenti anche da Tiziano Ferro, ha racconto l'episodio della sua adolescenza che l'ha profondamente segnata: "Avevo 14 anni, non lo dimenticherò mai, e c'era la mia foto in copertina al mare con mia madre, dove dicevano che mia madre era più bella di me. Insomma, avevo 14 anni compiuti, una ragazzina".

Aurora Ramazzotti parlando senza filtri con il giornalista confessa: "Questa cosa ha segnato tantissimo la mia adolescenza, la mia crescita e il modo in cui io mi rapporto adesso al mio fisico - aggiungendo - Sarò sempre un po' in difficoltà, ma combatterò sempre per amarmi, non devi cercare negli altri la forza per amarti, perché lì non la troverai, la devi cercare in te".

La foto pubblicata su Instagram era stata scattata a Venezia dal fidanzato, Aurora doveva mandarla alla sua dermatologa, pubblicandola non ha mai pensato che avrebbe attirato tanta empatia: "Quella foto ormai famigerata me l'ha scattata a Venezia il mio fidanzato, dovevo mandarla alla mia dermatologa, 'Cavolo, sono carina... Peccato per i brufoli'". In quel momento ha deciso di pubblicarla: "ho pensato che viviamo in un mondo in cui mi devo fare un problema a pubblicare una foto perché ho i brufoli. Allora ho pensato di pubblicarla lo stesso con un testo che sensibilizzasse le persone sul fatto che viviamo in un mondo che ci impedisce di essere noi stessi", ha concluso Aurora Ramazzotti ribadendo che "la perfezione non esiste".