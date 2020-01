Le 10 attrici più popolari su tumblr nel 2019

Come ogni dicembre, le 10 attrici più popolari dell'anno sulla piattaforma social tumblr sono state designate. Scopriamo insieme i nomi più chiacchierati e rebloggati del 2019.

Brie Larson Zendaya Katie McGrath Emilia Clarke Scarlett Johansson Sophie Turner Tessa Thompson Jodie Comer Lili Reinhart Sandra Oh

È quel periodo dell'anno in cui classifiche e Top 10 varie fioccano da ogni parte del web. Ovviamente, non potevano mancare all'appello quelle di tumblr, uno dei social di maggiore successo, soprattutto quando si parla di fandom. E, a tal proposito, possiamo farci un'idea dei trend dell'anno che è appena finito dando un'occhiata alle figure femminili al centro delle conversazioni degli utenti per quanto riguarda cinema e televisione.

A dominare la classifica sembrerebbero le supereroine, o comunque, le "Ragazze Marvel", se così vogliamo chiamarle: dall'interprete di Jean Grey (ma anche di Sansa Stark ne Il Trono di Spade) Sophie Turner, alla valchiria Tessa Thompson, assieme a uno dei membri originali degli Avenger del MCU, Scarlett Johansson, e a Zendaya. Katie McGrath, la Lena Luthor di casa The CW/DC, invece, tiene testa anche a una veterana della tv come Sandra Oh, e alla sua collega di Killing Eve, Jodie Comer.

Tra le prime dieci appare poi un altro volto noto per il pubblico di The CW, la Lili Reinhart di Riverdale, vista recentemente anche sul grande schermo in Hustlers.

Si mantiene alta anche la Madre dei Draghi, Emilia Clarke, mentre al primo posto della classifica troviamo lei: Brie Larson, a.k.a. Captain Marvel.