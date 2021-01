Attrice cinese nella bufera: l'accusa terribile sui suoi figli nati da madre surrogata

L'attrice cinese Zheng Shuang è finita in uno scandalo mediatico dopo che il suo ex partner ha rivelato che lei avrebbe voluto far abortire le madri surrogate che hanno dato vita ai suoi figli.

L'attrice cinese Zheng Shuang è finita in una bufera mediatica dopo essere stata accusata dal suo ex partner di una terribile proposta che gli avrebbe fatto prima che nascessero i loro figli: l'attrice avrebbe chiesto di far abortire la madre surrogata perché dopo aver interrotto la loro relazione, non voleva più i bambini "programmati" con lui. Uno scandalo che sta avendo conseguenze sulla vita privata e lavorativa dell'attrice, che è stata licenziata da Prada che l'aveva scelta come testimonial.

È scoppiato uno scandalo dopo che il produttore Zhang Heng ha accusato l'attrice Zheng Shuang di aver abbandonato i due figli che avevano pianificato di avere tramite madri surrogate.

Sebbene la surrogazione sia ufficialmente vietata in Cina, esiste un fiorente mercato nero, così numerosi agenti propongono questo mercato di donne e donatrici di ovociti anche all'estero. Negli Stati Uniti, per esempio, la maternità surrogata è legale in alcuni Stati. Tuttavia i critici cinesi vedono la surrogazione come una pratica che sfrutta i diritti delle donne, rendendole "prodotti commerciali".

Quando stavano assieme, però, Shuang e Heng, avevano approfittato di questo mercato illegale per avere due figli da madri surrogate. Shuang ha 11 milioni di follower sui social media ed è sotto i riflettori dal 2009, dopo essere apparsa per la prima volta in una serie tv romantica cinese.

Insieme alla sua ex partner, Heng, ha firmato ufficialmente l'adozione dei bambini nati in America, precisamente negli Stati del Colorado e del Nevada: il bambino è nato il 19 dicembre 2019 e la bambina il 4 gennaio 2020. Ma Heng afferma di essere stato lasciato con i due bambini piccoli dopo aver rotto la sua relazione con Shuang.

Da allora Heng ha rivelato sulla piattaforma di social media Weibo, l'equivalente di Twitter in Cina, che è rimasto bloccato negli Stati Uniti per più di un anno, perché lui e la sua famiglia "dovevano prendersi cura e proteggere due giovani e innocenti vite".

Disperato, Heng avrebbe da poco rivelato una telefonata registrata che dimostra l'insensibilità della celebrità cinese nei confronti dei loro figli: in un audio, infatti, è possibile sentire Shuang e la sua famiglia proporre che le madri surrogate abortissero i loro feti sette mesi dopo l'inizio della gravidanza, visto la rottura della coppia.

La registrazione ha innescato uno scandalo mediatico: le testate cinesi hanno diffuso la notizia velocemente, sostenendo un acceso dibattito sull'opportunità di vietare completamente la maternità surrogata in Cina: "La maternità surrogata è chiaramente vietata nel nostro paese, poiché il suo disprezzo per la vita fa ribollire il sangue", ha detto China Central Television, l'emittente statale. "Nessuna legge o etica lo permetterà."

Nelle registrazioni telefoniche segrete dei due ex partner, si sentono loro due e le loro famiglie discutere riguardo alle opzioni disponibili prima della nascita dei bambini. Il padre di Shuang ha suggerito alla coppia di abbandonare semplicemente i propri figli in ospedale, mentre il padre di Heng ha detto che tale azione sarebbe stata illegale, aggiungendo "non è un problema che possiamo risolvere ora così."

Shuang durante la chiamata, avrebbe considerato di costringere le madri surrogate a interrompere le loro gravidanze, perché non voleva che i bambini la vedessero criticata online. Gli hashtag dei loro certificati di nascita hanno fatto 1,96 miliardi di visualizzazioni su Weibo.

Ma martedì, mentre si diffondeva la notizia dello scandalo, Prada ha subito licenziato Shuang: l'attrice era stata ritratta in una campagna pubblicitaria per Prada come "il volto della Cina'' secondo il marchio di lusso solo nove giorni prima, ma ora che è stata licenziata dalla sua posizione, è soltanto l'ambasciatrice che è durata meno nella storia del marchio.

Prada ha dichiarato: "A seguito di una significativa copertura mediatica recente sulla sua vita personale, il Gruppo Prada ha deciso oggi di annullare la sua collaborazione con l'attrice Zheng Shuang, annunciata l'11 gennaio 2021".

Shuang avrebbe risposto alle affermazioni dicendo che "è una questione molto triste e privata per me" e sostenendo che tutto ciò sia un tentativo di Heng di screditarla.