L'attore di Art the Clown è un terrificante Topolino nella prima immagine dell'horror Steamboat Willie

L'interprete di Art the Clown nella saga di Terrifier, l'attore David Howard Thornton, si trasforma in un terrificante Topolino nella prima immagine della versione horror di Steamboat Willie, Screamboat.

La pellicola, che sfrutta la scadenza dei diritti di Steamboat Willie, divenuta di pubblico dominio, è uno slasher horror incentrato su un gruppo di abitanti di New York che, durante un viaggio in traghetto, diviene il bersaglio di un topo assassino. Il film è scritto e diretto da Steven LaMorte, noto anche per l'horror The Mean One, uscito nel 2022.

Variety ha svelato un'immagine del raccapricciante topo al centro del film di Iconic Events Releasing, in arrivo nei cinema americani in primavera. A interpretare la versione horror di Topolino è David Howard Thornton, ormai una garanzia nel genere.

"Sono così entusiasta di condividere il nostro dispettoso mostro topo con il mondo. Screamboat è il mio modo di rendere omaggio alla Disney dando una svolta sinistra, ma comica al classico", ha detto Steven LaMorte. "Guardare David Howard Thornton dare vita a Steamboat Willie con i maghi di Quantum Creation FX è stato a dir poco sorprendente: è esilarante e incredibilmente divertente. Non vedo l'ora che il pubblico incontri Willie e sperimenti il caos che abbiamo creato".

David Howard Thornton nei panni di Mickey Mouse versione horror

La sinossi

Secondo la descrizione ufficiale del film, "ScreamBoat segue un gruppo di newyorkesi durante un viaggio in traghetto a tarda notte che si trasforma in un'avventura mortale quando un topo dispettoso inizia a scatenarsi, prendendo di mira i passeggeri ignari. L'improbabile equipaggio deve unire le forze per contrastare la minaccia omicida prima che il loro rilassante tragitto si trasformi in un incubo".

Steven LaMorte ha diretto il film ispirato a Mickey Mouse usando una sceneggiatura co-scritta con Matthew Garcia-Dunn. A fianco di David Howard Thornton, il cast include Allison Pittel, Tyler Posey, Amy Schumacher, Jesse Posey, Jesse Kove, Kailey Hyman, Rumi C Jean-Louis, Jarlath Conroy e Charles Edwin Powell, oltre ai cameo di Brian Quinn e del comico Joe DeRosa.

Gli effetti pratici utilizzati per trasformare Thornton nel topo assassino sono stati progettati da Christian Cordella e realizzati da Quantum Creation.