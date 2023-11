ATP Finals, Jannik Sinner sfida Novak Djokovic: dove e quando vedere la partita in TV e in streaming

Jannik Sinner e Novak Djokovic si sfidano oggi nella seconda giornata del girone verde delle ATP Finals di Torino: ecco dove e quando vedere la partita in TV e in streaming.

Alle ATP Finals di Torino è arrivato il giorno che Jannik Sinner e gli appassionati di tennis aspettavano da metà luglio: quello della sfida contro Novak Djokovic. La semifinale di Wimbledon si era conclusa a favore del campione croato ma rispetto a cinque mesi fa il rendimento dell'altoatesino è aumentato in maniera esponenziale. Entrambi hanno dominato all'esordio del torneo, Sinner contro Tsitsipas e Djokovic contro Rune. Chi vincerà nella seconda giornata del girone verde potrà già intravedere la semifinale.

Dove e a che ora vedere il match in TV e in streaming

La partita tra Sinner e Djokovic sarà trasmessa in TV stasera su Rai 2 alle 21:00, subito dopo il Tg2, con il commento di Marco Fiocchetti e Adriano Panatta: in studio, con Cristina Caruso, ci sarà Rita Grande. Sarà possibie seguire l'incontro anche su SKY sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), naturalmente alle 21:00.

Doppia opzione anche in streaming: gli abbonati potranno usufruire delle piattaforme NOW e SkyGo, gratuitamente il match sarà disponibile su RaiPlay.

Comunque vada stasera, giovedì 16 novembre, ancora una volta in serata, Sinner dovrà vedersela con Holger Rune, che domenica è stato battuto dopo 3 ore di match da Novak Djokovic, ma oggi ha potuto salutare la prima vittoria nel torneo dopo il ritiro del greco Stefanos Tsitsipas dopo appena tre game.