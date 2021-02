Atalanta-Real Madrid di Champions League stasera in onda: dove vederla in TV e in streaming

Stasera si gioca Atalanta-Real Madrid, primo turno degli ottavi di finale della Uefa Champions League: ecco come sarà possibile vederla in TV e in streaming.

Atalanta-Real Madrid, che si gioca stasera alle 21:00, è valida come primo turno degli ottavi di finale della Uefa Champions League 2020/2021. I bergamaschi sono l'ultima squadra italiana a scendere in campo dopo gli impegni della Juventus e della Lazio. Dove vedere in TV e in streaming la gara degli uomini allenati da Gian Piero Gasperini?

Dove vederla in TV

Il calcio d'inizio allo Gewiss Stadium di Bergamo è previsto per le ore 21:00. Atalanta-Real Madrid sarà trasmessa in diretta TV e in esclusiva su canali Sky Sport Uno (canale 201 del satellite, canali 472 e 482 del digitale) e Sky Sport (canale 252 del satellite). La telecronaca è affidata a Riccardo Trevisani, il commento tecnico sarà di Daniele Adani, ex calciatore del Brescia e della Fiorentina. A bordocampo per i commenti e le interviste ci saranno Massimiliano Nebuloni e Vanessa Leonardi.

Per le interviste del pre e post partita, Anna Billò è la padrona di casa del nuovo Champions League Show, lo studio di approfondimento dei match in onda anche su Sky Sport 24. Al suo fianco Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero, Esteban Cambiasso, Fabio Capello e Paolo Condò.

Dove vederla in streaming

Atalanta-Real Madrid può essere seguita in streaming sul proprio computer grazie a Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, scaricando l'app su smartphone, Tablet o su PC. La partita si potrà vedere su NOW TV previo abbonamento o acquistando il singolo evento seguendo le istruzioni del servizio internet di Sky.