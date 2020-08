Atalanta-PSG di Champions League in onda stasera: dove vederla in TV e in streaming

Stasera alle 21:00 va in scena Atalanta-PSG, valida per i quarti di finale della Final Eight di Champions League: ecco dove vedere la partita in TV e in streaming.

Atalanta-PSG va in scena stasera alle 21:00, partita valida per i quarti di finale della Final Eight di Champions League. Sarà possibile vederla in TV e in streaming, grazie a Mediaset e SKY: scopriamo esattamente su quali canali e piattaforme.

Con Atalanta-PSG inizia la Final Eight di Champions League, formula inedita che prevede la gara secca in campo neutro, chi vince va in semifinale. La UEFA ha scelto il Da Luz di Lisbona come stadio per questa fase finale che si disputerà dal 12 al 23 agosto. La squadra di Bergamo è l'unica italiana ancora in gara ed affronta la corazzata parigina - che da anni domina il suo campionato ma in coppa non ha mai avuto molta fortuna - con grande energia e ottimismo, come ha lasciato trasparire Gasperini davanti alle telecamere di Sport Mediaset. Le due squadre vantano alcune assenze importanti, Ilicic e Gollini nelle file della Dea mentre il PSG giocherà senza Mbappé e Verratti e una forma fisica approssimativa.

Dove vederla in TV

Sarà possibile vedere Atalanta-PSG in chiaro su Canale 5 e Canale 5 HD, il calcio di inizio è previsto per le ore 21:00. La partita sarà trasmessa anche da Sky sui canali Sky Sport (numero 251 del satellite) e Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 o 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (203 del satellite), anche in 4K HDR con Sky Q satellite.

Dove vederla in streaming

Atalanta-PSG può essere seguita in streaming gratis sul proprio computer grazie a Mediaset Play, il portale multimediale di Mediaset. L'incontro potrà essere visto in streaming anche su Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, scaricando l'app smartphone, Tablet o su PC. La partita si potrà acquistare anche su NOW TV seguendo le istruzioni del servizio internet di Sky.