Atalanta-Napoli di Coppa Italia stasera su Rai1: dove vederla anche in streaming

Stasera a Bergamo si gioca Atalanta- Napoli, ritorno della semifinale di Coppa Italia: sarà trasmessa su Rai1 ed ecco come fare per vederla anche in streaming.

In onda stasera su Rai1, alle 20:35 subito dopo il TG1, c'è Atalanta- Napoli, turno di ritorno della seconda semifinale di Coppa Italia, che sarà trasmessa in diretta dallo Gewiss Stadium di Bergamo

Dove vederla in streaming

Sul portale multimediale RaiPlay sarà possibile vedere Napoli-Atalanta anche in streaming.

Stasera si decide la seconda finalista della Coppa Italia dopo che ieri la Juventus si è aggiudicata la doppia sfida con l'Inter.

La gara di andata tra la squadra di Bergamo e quella partenopea è finita con un pareggio senza reti, nel caso di identico risultato la finalista sarà decisa attraverso i tempi supplementari ed eventuali rigori.

La telecronaca di Atalanta-Napoli è stata affidata a Luca De Capitani che sarà affiancato per il commento tecnico dall'ex calciatore Manuel Pasqual. Andrea Riscassi sarà a bordocampo per raccontare la partita vista attraverso gli occhi dei due tecnici in panchina. Simona Rolandi e Guglielmo Stendardo saranno nello studio in esterna

La gara sarà analizzata nell'ampio post-partita, in onda su Raisport+HD (canale 57 del digitale), condotto da Marco Lollobrigida, con in studio Gianfranco Teotino, Bruno Giordano, Tiziano Pieri alla moviola e Aurelio Capaldi.