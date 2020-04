Asteroide: Luciana Littizzetto fa un appello agli alieni (video)

Luciana Littizzetto parla dell'arrivo dell'asteroide del 29 aprile in collegamento da casa sua e fa un appello agli alieni: 'Venite giù, non c'è traffico e nessuno vi rompe'

Considerato il periodo che stiamo attraversando Luciana Littizzetto, nel video che vi presentiamo, non si sente tranquilla sul passaggio dell'asteroide, oggi 29 aprile. Le possibilità colpisca la terra sono infinitesimali ma la simpatica conduttrice, forse per sentirsi più sicura, vuole fare un appello agli alieni.

Nella video clip che vedete che potete trovare anche sul sito di RaiPlay, nel suo solito appuntamento domenicale con Fabio Fazio, la cabarettista Luciana Littizzetto parlando dell'attuale momento ricorda l'arrivo dell'asteroide che oggi dovrebbe sfiorare la terra. "Ci manca anche l'asteroide che arriverà il 29 Aprile - dice Luciana - gli scienziati dicono che verremo sfiorati dall'asteroide significa che passerà milioni di chilometri di distanza dalla terra, esiste una possibilità su un milione che toccherà la Terra". Possibilità infinitesimale, commentano Fabio Fazio e la sua spalla. Luciana come sempre è inarrestabile: "Però era anche difficile che il mondo intero si ammalasse contemporaneamente ed invece ci siamo riusciti. Di Godzilla si hanno notizie? - chiede a Fabio aggiungendo - vorrei specificare all'universo che quando diciamo 'che meritiamo l'estinzione' lo diciamo per ridere".

Alla fine del suo intervento arriva l'appello agli alieni "Un appello agli UFO, scendete adesso, abbiamo fatto trenta facciamo trentuno, invece di fare i cerchi nel grano che non si capisce cosa vogliono dire, venite giù, non c'è traffico, nessuno vi rompe i maroni, ammesso che li abbiate, e la terra non è mai stata così bella. Noi siamo pronti a tutto, figurati se ci facciamo spaventare da due omini verdi", conclude Luciana Littizzetto.