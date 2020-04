Asteroide del 29 aprile 2020: come vederlo in streaming e quando

Oggi, 29 aprile 2020, l'asteroide 1998 OR2, passerà a 6,3 milioni di chilometri di distanza dalla Terra e sarà possibile ammirarlo senza paura che ci colpisca: come vederlo in streaming e quando.

L'asteroide 1998 OR2 passerà oggi, 29 aprile 2020, "vicino" alla Terra, abbastanza da poterlo ammirare, anche se non proprio a occhio nudo. Come vederlo in streaming e quando? L'ora italiana del suo passaggio è mezzogiorno quasi in punto ma la diretta streaming non ci sarà prima del tramonto.

Come vederlo in streaming

Chiariamo subito che, al contrario degli allarmi scattati qualche mese fa, l'asteroide 1998 OR2, nonostante le imponenti dimensioni (un diametro di 2 chilometri), non impatterà con la Terra: la distanza a cui transiterà dal nostro pianeta è pari a 6,3 milioni di chilometri, vale a dire quasi 18 volte la distanza tra la Luna e la Terra.

Per vederlo, infatti, non basterà guardare il cielo intensamente ma bisognerà attendere le dirette streaming. Ancora una volta sarà Virtual Telescope su YouTube a mostrare le immagine del gigantesco asteroide, a partire dalle 20:30, grazie ai telescopi dell'osservatorio di Ceccano (Frosinone). Anche i telescopi dell'Università di Siena cattureranno le immagini di 1998 OR2, che sarà mostrato sulla pagina Facebook dell'Osservatorio astronomico dell'Ateneo toscano a partire dalle 21.15.