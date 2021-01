Assalto al Congresso USA: Enrico Mentana commenta per errore la scena di un film

Parlando dell'assalto al Congresso USA, Enrico Mentana ha commentato per errore la scena di un film, pensando che si trattassero di immagini trasmesse in diretta da Capitol Hill: ecco il video.

Durante l'edizione straordinaria del Tg La7, Enrico Mentana ha commentato un video pensando che si trattassero di immagini trasmesse in diretta da Washington durante l'assalto al Congresso USA, senza rendersi conto che invece si trattava di una scena del film Project X - Una festa che spacca.

Nelle scorse ore milioni di persone da ogni parte del mondo hanno seguito in diretta le immagini dell'assalto al Congresso degli Stati Uniti, portato avanti dai sostenitori dell'ex presidente, Donald Trump. Quelle che si susseguivano sul piccolo schermo sembravano immagini surreali, degne di un film distopico, e la stessa cosa deve averla pensata anche Enrico Mentana che, mentre era collegato in diretta con Washington con il suo Tg La7, si è ritrovato a commentare quella che invece era a tutti gli effetti la scena di un film, dando vita involontariamente ad una gaffe che è poi rimbalzata sui vari social, scatenando l'ilarità dei cybernauti.

Tutto è partito dalla scelta, da parte della regia dell'edizione straordinaria del telegiornale, di mandare in onda un video condiviso su Twitter da un account satirico, accompagnato dalla scritta "Live footage da Washington D.C". Nel filmato in questione si vede un uomo mentre utilizza un lanciafiamme contro alcune automobili ed ecco perché Enrico Mentana ha ben pensato che fosse talmente surreale da poter essere vero, salvo poi ricredersi insieme all'ospite in studio, Gerardo Greco, anche se i due non hanno ricondotto subito il video ad un film ma a qualche altro fatto di cronaca avvenuto chissà quando in chissà quale altra città.

Gli utenti di Twitter hanno invece svelato subito quale fosse il film apparso casualmente in diretta televisiva: si tratta di Project X - una festa che spacca, il film del 2012 diretto da Nima Nourizadeh e prodotto da Todd Phillips, girato in stile falso documentario.